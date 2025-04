Jó vétel idén a Samsung legerősebb középkategóriás mobilja?

Az év elején a Samsung mindig a csúcsmodelljeire, a Galaxy S-szériára koncentrál (az S25 Ultra tesztünk itt olvasható), míg a tavasz a középkategóriáról szól: különösebb felhajtás nélkül befutnak a barátságosabb árcédulával felvértezett Galaxy A-modellek. Idén sem volt ez másképp: jött A26, A36 és A56, továbbá létezik A76 is, ami Európában valamiért nem kapható. A hazánkban is elérhető felhozatalból én ezúttal is a legerősebb modellt, a Galaxy A56-ot vettem alaposabban szemügyre, megvizsgálva, hogy ár/érték arány szempontjából mennyire jó vétel.

Samsung Galaxy A56

Amíg a januárban debütált S-szériás okostelefonok alig különböztethetők meg a 2024-es elődeiktől, addig a gyártó gondoskodott róla, hogy a Galaxy A56-nál ez ne fordulhasson elő. Bár ez aligha tűnik fel bárkinek, a vastagság (7,4 mm) és a súly (198 g) valamelyest csökkent, ami alapján viszont azonnal felismerhető az idei modell, az a hátlapi kamerasziget. A fotós modulok ezúttal nem külön-külön emelkednek ki a műanyag burkolatból, hanem körbeöleli őket egy fekete, alumíniumkeretes kapszula.

Ez ugyan segíti a beazonosítást, de nekem két nagy bajom is volt vele:

egyrészt a kamerasziget legalább 2 milliméter vastag, az elhelyezése pedig elég szerencsétlen, hiszen a telefont képernyővel felfelé helyezve egy sík felületre még a legkisebb mozdulatra/lökésre is billegni, illetve hangosan kocogni kezd.

Másrészt valami érthetetlen döntés eredményeként a műanyag hátlap és a kamerasziget kerete között van egy legalább 1 milliméteres rés, ami rövid időn belül garantáltan összegyűjti az összes létező piszkot és port.

Samsung Galaxy A56 galéria.

8 fotó

Ezt leszámítva a mobil ugyanazt a sémát követi, mint a tavalyi modell. A keret szálcsiszolt alumínium, amiből finoman kiemelkedik a bekapcsológomb és a hangerőszabályzók alatti terület. Felül csak mikrofonokat kapunk, alul pedig a SIM-tálca (két nano-SIM foglalattal), két újabb mikrofon, egy Type-C port (USB 2.0) és egy hangszóró követi egymást. Utóbbiból egyet találunk a szelfikamera és a keret között is, ez ráadásul nem csak beszédhangszóró, így adott a sztereó hangzás.

A telefon fogása kellemes, a kamerasziget ellenére sem fejnehéz, tehát alul tartva sem bukik ki a kezünkből, a teljesen sík kijelző Gorilla Glass Victus+ üveget kapott, a készülékház pedig megfelel az IP67-szabványnak, tehát por- és vízálló. Utóbbi annyit teszt, hogy ezt a telefont nem kell rizsbe fúrni, ha pár másodpercre mondjuk beleejtjük egy kád vízbe, viszont az ennél hosszabb merüléseket már nem biztos, hogy maradandó károsodások nélkül megússza.

A kijelző 6,6-ról 6,7 hüvelykesre nőtt, és a káva mérete az, amiből első ránézésre tudható, hogy egy középkategóriás telefonnal van dolgunk. A képernyő ezen része továbbra is meglehetősen vastag, a széleken és felül kettő, míg alul három milliméter.

A panel ettől függetlenül viszont jó minőségű: OLED, 1080 x 2340 pixeles maximális felbontással és 120 Hz-es képfrissítéssel. Az átlag fényerő immár 1200 nit, ami húsz százalékos növekedés tavalyhoz képest, és a gyakorlatban ez annyit tesz, hogy még a legnagyobb napsütésben sem kell hunyorognunk, hogy le tudjuk olvasni a képernyőn megjelenő információkat. Emellé adott a HDR10+ szabvány támogatása, és amennyiben ilyen jellegű tartalmat játszunk le a telefonunkon, úgy a kijelzőnk akár 1900 nit fényerőt is képes kipréselni magából a lehető legszebb és legrészletesebb látvány érdekében.

Az ujjlenyomat-olvasó ezúttal is a képernyő alján kapott helyet, közel a kerethez, és itt is érződik a középkategória, hiszen a feloldás érezhetően lassabb, mint az ultraszonikus megoldással rendelkező drágább modelleknél – ez persze csak akkor feltűnő, ha valamelyik aktuális csúcsmodell után kezdjük el használni az A56-ot.

Növekedési pályán

A burkolat alatt szintén nincs forradalom, hiszen a hardver szempontjából majdnem ugyanazt kapjuk, mint tavaly, a különbség annyi, hogy a Samsung lecserélte az Exynos 1480 processzort egy szintén nyolcmagos és négy nanométeres gyártástechnológiával készült Exynos 1580 chipre, és a grafikus egységet (Xclipse 530) is leváltotta egy frissebb változat, az Xclipse 540. Az új összeállítás az általam végzett teljesítményteszteken 10-12 százalékos növekedést mutatott a Galaxy A55-höz képest, ami papíron jól mutat, végfelhasználóként viszont ebből keveset érezni.

Ez nem feltétlenül baj, gyakorlatilag arról van szó, hogy akárcsak a tavalyi változat, az A56 alapvetően jól megbirkózik a rá bízott feladatokkal, legyen az párhuzamosan több alkalmazás futtatása, fotózás és képfeldolgozás, vagy akár mobiljáték. A telefon egész fürgén dolgozik a kezünk alatt, amiben persze szerepe van annak is, hogy már ez a készülék is az Android 15-ön alapuló, kifejezetten jól optimalizált One UI 7-es kezelőfelülettel került forgalomba. Ez egyben újfajta (bal szélen lehúzható) értesítési felületet és (jobb szélen lehúzható) kontroll panelt jelent, továbbá új ikonokat és a zárolt képernyőn már itt is megjelenik a testre szabható és lapozható Now Bar, amely feloldás nélkül kínál nekünk információkat és gyorsan elérhető funkciókat.

A memória most is 8 gigabájt, emellé választható 128 vagy 256 gigabájt háttértár, SD-kártyás bővítésre nincs lehetőség, minden más területen pedig megkapjuk a kötelezőt. Adott az 5G, az érintéses fizetést lehetővé tévő NFC, a vezeték nélküli kapcsolatoknál pedig Bluetooth 5.3 és Wi-Fi 6 áll a rendelkezésünkre, és nem hiányzik az eSIM kompatibilitás sem. Jó hír továbbá, hogy a megszokott SBC, AAC és a Samsung-féle SSC kodekek mellett az aptX és LDAC is támogatott, így megfelelő füles és forrás esetén adott az átlagnál jobb minőségű zenehallgatás lehetősége.

Bár az akkumulátor idén is 5000 milliamperórás (amivel akár másfél napnyi üzemidő is összehozható), ezen a fronton azért van előrelépés, hiszen a vezetékes töltés a tavalyi 25 wattról 45 wattra nőtt, ami annyit tesz, hogy a teljesen lemerült telefon immár bő egy óra alatt 100 százalékra tölthető. Ez jó hír, az már kevésbé, hogy a Samsung továbbra is kegyetlenül le van maradva ezen a téren a konkurensekhez képest. Ne feledjük, a hasonló áron kínált Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G akár 120 wattal is tölthető, amennyiben van megfelelő kiegészítőnk. És ha ez már szóba került: adapter ugye már itt sincs a dobozban, csak egy kábel, továbbá a Samsung sem gondolja még, hogy egy kétszázezres telefonba illenék vezeték nélküli töltést építeni.

Tavalyelőtti

Kicsit vérlázító, de igaz: kamerás fronton a Samsung továbbra sem érezte a változtatás szükségességét, így a feldolgozó egységet leszámítva ugyanazt a felhozatalt kapjuk, mint tavaly, ami azért is bántó, mert már 2024-ben sem volt semmilyen előrelépés.

Magyarán a hátlapon ugyanazt az összeállítást kapjuk, mint az A54 esetében: 50 megapixeles, széles látószögű főkamera (23 mm; f/1,8) képstabilizálással és PD-autofókusszal, 12 megapixeles ultraszéles modul (13 mm; f/2,2; 123˚) és egy 5 megapixeles (25 mm; f/2,4) makró. Bár ezzel az összeállítással a kategórián belül még mindig teljesen korrekt képek készíthetők (legalábbis nappal), és nagyítóval talán még előrelépés is tapasztalható a tovább csiszolt szoftver okán, de ettől még pofátlanság, hogy a gyártó még a fejlődés látszatára sem ad.

Videós fronton sincs előrelépés, továbbra is 4K/60 fps a maximum, ami kihozható a főkamerából, az egyetlen komolyabb változás, hogy az előlapi egység 32 megapixelről visszaváltott 12 megapixelre, és bár ezzel a modullal továbbra is 4K/30 fps a legjobb mozgóképes rögzítése lehetőség, idén legalább már adott a HDR támogatása – ami viszont jó eséllyel a célközönség elenyésző hányadának lesz értékelhető fejlődés.

Most akkor jó vétel vagy sem?

A Galaxy A56 idén is egy jól összerakott telefon, ami a legtöbb felhasználó igényét simán kielégíti, ugyanakkor szakújságírói szemmel nagyon nehéz elmenni szó nélkül amellett, hogy a 205 ezer forintos kezdőárért (ennyibe kerül a 128 gigabájtos változat) cserébe a Samsung egyáltalán nem erőltette meg magát a fejlesztéseket illetően.

Ennyi pénzért találunk sok szempontból kompetensebb készülékeket,

így a már említett Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G például jóval gyorsabb töltést, nagyobb akkumulátort és dupla ekkora (256 GB) háttértárat kínál. De ide kívánkozik a Nothing Phone (3a) Pro is, ami egy forinttal sem kerül többe, de itt is gyorsabb a töltés, ráadásul a hátlapon egy periszkópos telefotó kamera is helyet kapott. És akkor azt még nem is említettem, hogy 140 ezerért érkezik a Motorola Edge 60 Fusion, nagyobb háttértárral, IP68 védelemmel, gyorsabb töltéssel és nagyobb aksival. Tény ugyanakkor, hogy egyik gyártó sem rendelkezik olyan kiforrott szoftverrel, mint a Samsung, és az említett készülékek támogatása sem éri el a dél-koreaiak által kínált hét évet.

Éppen ezért, ha valaki ragaszkodik a Samsunghoz, és Galaxy A54-ről vagy annál is korábbi készülékről váltana, annak a tesztalanyunk megfelelő folytatás lehet. Főleg akkor, ha nem sietős a csere: az árcsökkenés idővel elkerülhetetlen, így érdemes lehet kivárni míg a készülék ára 180 ezer forint környékére „olvad”.