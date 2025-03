A Magyarországon hivatalos forrásból (tehát nem szürkeimportos) elérhető mobilok száma szinte évről évre növekszik, és míg a rendszerváltás után rendre a nyugati márkák vetették meg a lábukat a hazai piacon, ez manapság inkább a keleti, annál is inkább a kínai cégekről mondható el – bár tavaly a Google is visszatért hozzánk.

Az egyik legújabb szereplő itthon a Vivo, amely tavaly novemberben érkezett meg hazánkba, természetesen már ekkor sem üres kézzel: az akkor bemutatott V40-es készülék az egyik legjobb középkategóriás mobil volt a magyar kínálatban.

A nagyágyút azonban év elejére tartogatta a vállalat, arra az időszakra, amikor az aktuális iPhone- és Pixel-mobilokat leszámítva szinte az összes többi gyártó csúcstelefonja bemutatkozik. A Samsung Galaxy S25 Ultra, a Xiaomi 15 és a Honor Magic7 Pro után tehát a Vivo X200 Prót is kezünkbe vettük, hogy közelebbről is megvizsgálhassuk, miben tud újat mutatni a hazai piacon még relatíve ismeretlen kínai cég.

Az óriási hátlapi kameraszigettel felszerelt mobil szinte mindent tud, amit a rivális flagship készülékek, és még talán többet is: a 200 megapixeles telefotó kamera ugyanis telemakró képességgel is bír, így nemcsak a távoli, de a közeli képek is szinte tökéletesek, még ha a mesterséges intelligencia közreműködését sokszor érezni a végeredményen. Az egyetlen, ám elég komoly bökkenőt az akkumulátor jelenti, és a hosszútávú rendszertámogatás terén is találni jobb ajánlatot a piacon.

Vivo X200 Pro

A készülék dobozát kézhez kapva egyből felcsillanhat a szemünk, ugyanis a Vivo egy, a szokásosnál jóval nagyobb csomagolásba helyezte termékét. Ez azonban pusztán szemfényvesztés, a méretes tárolóban csupán a készülék, egy USB-A/USB-C kábel, egy SIM-tű, valamint egy használati utasítás kapott helyet, a töltőadapter és a tok innen is kimaradt – ennek okaival nemrég részletes cikkben foglalkoztunk.