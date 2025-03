Mire jók azok a csíkok a törölközőkön?

Komoly vita keveredett az X-en az elmúlt hetekben arról, hogy mire valók a törölközőkön azok a bizonyos szőtt csíkok. A posztot közzétevő felhasználó szerint a mosások során ez okozza a törölköző összezsugorodását, aminek hatására lehetetlen lesz normálisan összehajtogatni az anyagot, ami ahhoz vezet, hogy újat vegyünk.

Volt olyan is, aki szerint kifejezetten ez való a fenéktörlése, míg mások épp azt állították, hogy ez segít elválasztani az arc és a fenék törlésére használt részeket egymástól.

