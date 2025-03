Teslákat gyújtottak fel Las Vegasban, terrorizmus miatt nyomoz az FBI

A Las Vegas-i rendőrség (LVMPD) közölte, hogy helyi idő szerint kedd reggel több Teslát is felgyújtottak egy helyi szervizben. A hatóságok közlése szerint legalább 5 Tesla sérült meg a „célzott támadásban”, ezek közül két autó teljesen leégett – írja a USAToday.

JUST IN: The FBI is on the scene after several Teslas were lit on fire at a Tesla service center in Las Vegas, according to LV Review-Journal.

The arson incident unfolded at 2:45 am in what appears to be a terror attack.

“Communications received information that an individual… pic.twitter.com/Nng2FXKSZ0

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 18, 2025