Minél vállalhatatlanabb Elon Musk, annál jobban védi Donald Trump

Nem a mostani Elon Musk életének legjobb időszaka. Magyar idő szerint március 10-én este kiterjedt kibertámadás érte kézivezérelt közösségi oldalát, az X-et, amit bár a hírek szerint a Dark Storm elnevezésű, palesztinbarát kiberbűnözői csoport támadott meg, Musk mégis a háttérben meghúzódó ukrán szálakról beszélt a Foxnak adott interjúban. Ha ez nem lett volna elég, a Tesla ugyanezen napon történelmi mélypontot ért el az amerikai tőzsde nyitásakor: egyetlen nap alatt 15 százalékot esett, a decemberi csúcshoz képest így már mintegy 50 százalékot csökkent a részvények értéke. Ez a zuhanás 800 milliárd dollárjába került a Teslának, ami értelemszerűen Musk vagyonára is hatással van, a Bloomberg szerint néhány hét alatt 148 milliárd dollárt bukott.

Az igazsághoz tartozik, hogy a Tesla árfolyama nagyon meglódult tavaly ősszel, a mostani szint hozzávetőleg megegyezik a 2024. októberivel. Az amerikai kormányzatban egyre nagyobb szerepet betöltő milliárdos pedig őrzi helyét a világ leggazdagabb embereinek rangsorában.

Ezzel párhuzamosan több amerikai nagyvárosban és Európában is folyamatosak a tüntetések a Tesla és Musk ellen, amelyben vitathatatlan szerepe van a milliárdos politikai szerepvállalásának. Donald Trump amerikai elnök azonban támogatásáról biztosította a techmilliárdost, ami némileg meg is fékezte a Tesla-részvények zuhanását. De vajon megállítható-e az autógyártó hanyatlása azzal, hogy az elnök a média előtt, a milliárdossal kocsikázva jelenti be, hogy Teslát vásárol, vagy Musk egyre inkább visszatetsző karaktere megpecsételi a cég sorsát?