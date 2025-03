Ha számítógépes perifériákról van szó, a Logitech régóta megkerülhetetlen szereplője a kiegészítők piacának. Az alap irodai és gamer fókuszú eszközök mellett a gyártónak létezik egy MX szériája is, ami évek óta a kreatív területen (fotózás, videózás, vágás) dolgozó profikat célozza meg. Az MX Master egerek és billentyűzetek mellé tavaly év végén érkezett meg jelen tesztünk alanya, az MX Creative Console nevű kiegészítő, aminek a megjelenése nem volt meglepetés azt követően, hogy a cég nemrég felvásárolta a Lupedeck kiegészítőket gyártó vállalatot. Ezt követően várható volt, hogy a Logitech kínálatában is megjelennek a különböző multimédiás programok használatát segítő céleszközök. A lényeg itt az lenne, hogy a speciális perifériák a hagyományos billentyűzet-egér kombináción túllépve, egyedi és testre szabható megoldást kínáljanak a kreatív folyamatok gyorsítására. Cikkünkben arra keressük a választ, hogy a két egységből álló MX Creative Console valóban megkönnyíti-e a felhasználók életét.

Logitech MX Creative Console

A dobozban egy kábelen és egy kis állványon kívül a két fő egységet találjuk: a vezetékes Creative Keypadet és a vezeték nélküli Creative Dialpadet. A Keypad kilenc LCD-kijelzővel ellátott gombot tartalmaz, ezek teljes mértékben testre szabhatók, pont úgy, mint az Elgato-féle Streamdeck nevű eszközök esetében. A kilenc kapcsoló mellett egy jobbra-balra lapozógombot is találunk (tehát kilencnél valójában több lehetőséget kapunk), az állvány pedig arra szolgál, hogy kitámaszthassuk a Keypadet, ami kényelmesebb használatot biztosít, mintha egyszerűen az asztal síkjára fektetnék rá.

6 fotó

A Dialpad központi eleme egy precíziós forgótárcsa, amelyet négy további programozható gomb és egy görgő egészít ki. A két modul külön is használható, így az asztali elrendezés teljes mértékben személyre szabható. Talán még egy toknak is örültünk volna, hogy könnyen és biztonságosan hordozható legyen a két kiegészítő, hiszen a képszerkesztés és a videóvágás ma már egyáltalán nem otthonhoz vagy irodához kötött, lényegében bárhol, akár út közben is végezhető.

A használathoz a gyártó univerzális Logi Options+ szoftverre lesz szükségünk, ami – ha korábban is használtunk Logitech eszközöket – fent is lehet a gépünkön. A billentyűzetek, egerek testreszabása mellett itt módosíthatjuk kedvünkre a Creative Console funkcióit. Amire érdemes készülni, hogy sok időt fogunk a szoftverrel tölteni, amíg megtaláljuk a legkényelmesebb beállításokat, hiszen minden egyes általunk használt program esetében külön gombsor alkalmazható, illetve módosítható a tárcsa működése – és ezek a beállítások automatikusan be is töltődnek, amikor épp az érintett szoftvert használjuk (programok között váltva is).

Szerencsére az ismerkedést nem kell nulláról kezdeni, hiszen az Adobe Creative Suite szoftvereihez például több alap konfiguráció is azonnal elérhető. Illetve nem maradtak ki olyan egyéb nagy kreatív szoftverek, mint a Final Cut Pro vagy a DaVinci Resolve, bár az ikonok kidolgozottságából azért látszik, hogy ezekre kevesebb időt fordított a gyártó.

De mire is jók ezek az eszközök?

A fenti kérdésre az egyszerű válasz úgy hangzik, hogy amire szeretnénk, csakis rajtunk múlik. A Creative Keypad gombjai dinamikusan változtatják megjelenésüket az aktuális alkalmazásnak megfelelően (sőt, az alkalmazás funkcióinak megfelelően), így vizuálisan is támogatják a gyors munkafolyamatokat. A nyilakkal pedig mozoghatunk az oldalak között, ha kilencnél több funkciót szeretnénk gyorsgombokkal elérni. És ugyanígy a Dialpad is aszerint teszi a dolgát, hogy épp milyen program van nyitva.

De nézzünk is néhány konkrét példát, amire mi használtuk a Creative Console-t. Elöljáróban annyit, hogy bár nem rosszak a Logitech és az Adobe által előre meghatározott adott sémák, az eszköz igazi ereje tényleg abban rejlik, hogy beállítjuk magunknak azokat a funkciókat, amikre valóban szükségünk van.

Az Adobe Lightroomban a Library fülnél (ahol a képeink válogatása, rendszerezése és csillagozása zajlik) egészen hasznos funkciók rakhatók ki a különböző kezelőszervekre. Nálam itt a Dialpad nagy tekerője a képek közti gyors lapozásra szolgált, a scroll görgővel a nagyítást kezeltem, a jobb alsó gombbal pedig a Library és a Develop fül között váltottam villámgyorsan.

Még mindig a Lightroomnál maradva, a Keypad gombjait olyan funkciókra konfiguráltam, mint a kép „minőségét” jelölő 1 vagy 2 vagy 3 csillag kiosztása. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a csillagok a Logi Options+ szoftverben meghatározottak szerint megjelennek a gombokon a Library fülre kattintva, és a lenyomásukkal azonnal megkapja a választott kategóriát a kijelölt képem, anélkül, hogy az egérrel kellett volna aktiválnom az adott funkciót.

De beállítható ugyanígy a 3, 4 vagy 5 csillag, vagy az összes csillag, esetleg a zászló jelölés – minden attól függ, hogy felhasználóként nekünk mi kényelmes. Konfigurálható ide (is) egy gomb a Library és a Develop fül közti váltásra, de akár beállítható az AutoTone is. Egy következő oldalra pedig akár olyan szűrők „helyezhetők”, hogy csak a 2 vagy 3 csillagos értékelést kapott képek látszódjanak.

Megszabható az is, hogy a Develop fülre váltva megváltozzanak a Keypadra helyezett funkciók, ráadásul lehetőségünk van olyan kapcsolókat létrehozni, amelyek megnyomására a Dialpad funkciója is átalakul. Ennek hála a különböző állító csúszkák használatához sem kell az egérhez nyúlni, hanem a Keypaden kiválasztjuk például a kontrasztot, a Dialpaddel pedig finoman állítani tudjuk annak értékét.

A Final Cut Pro X videóvágó programot megnyitva értelemszerűen megint egy új gombsor jelenik meg a Keypaden. Első körben a projektünkbe szánt klipek vágására szolgáló gombokat – lejátszás/megállítás –konfigurálhatjuk ide az alap használathoz. Emellett akár fényeléshez/színkorrekcióhoz is állíthatunk be olyan lehetőségeket, amiket aztán a Dialpad tekerésével állíthatunk. De a Dialpad alapvetően az idővonalon történő navigálásban lesz a legnagyobb segítségünkre.

Nem kell ugyanakkor csak kreatív programokban gondolkodni a használatnál, sokkal egyszerűbb szoftverekhez is használhatjuk a CreativeConsole-t. Én például a VLC videólejátszó program funkcióit is felkonfiguráltam ide, ha már adott volt a lehetőség, hogy használhatom ezt a kiegészítőt.

Amire készülni kell

Két dolog miatt nehéz véleményt mondani az eszközről. Az első rajtunk múlik, a második a gyártón. A mi oldalunkat illetően a legfontosabb, hogy az eszköz értéke attól függ, hogy mennyi időt vagyunk hajlandóak rászánni a programonkénti konfigurálásra, majd miután ezzel megvagyunk, meddig tart átszokni a kezelésre, hogy ne az évek alatt megszokott izommemóriát használjuk a programok kezelése közben.

Ha beletesszük a kellő időt az eszköz testre szabásába, illetve képesek vagyunk átszokni, akkor garantált, hogy bizonyos esetekben gyorsabb, nagyon sokszor pedig ergonomikusabb munkavégzés lesz az eredmény.

Én a Lightroomban – a hozzászokás után – sokkal gyorsabban és kényelmesebben tudtam dolgozni, míg a Final Cut esetében nem volt ekkora a siker, ott továbbra is többször nyúltam az egér után. Éppen ezért biztos, hogy személyfüggő, végül kinek mi válik be. Itt jegyezném meg továbbá, hogy aki fejből keni-vágja a különböző programok összes billentyűkombinációját, az aligha fog átszokni, minden más esetben viszont némi nyitottsággal egy hasznos partnerre lelhetünk az MX Creative Console-ban.

Van ugyanakkor az a rész, ami egyáltalán nem rajtunk múlik: a tesztet a legfrissebb MacOS rendszeren szoftveres anomáliák kísérték. A Dialpad ugye Bluetooth-on keresztül csatlakozik a gépünkhöz, és bár elméletileg mindig rendben volt az összeköttetés a Mac és a tekerő között, így is előfordult, hogy hiába mozgattam a kereket, nem volt eredménye. Előfordult továbbá, hogy egyes esetekben hiába volt testre szabva, mi történjen tekerés közben, a Dialpad csak hangerőt állított, ami az operációs rendszer alapbeállítása. Ezeken a hibákon jellemzően a háttérben futó LogiPluginService újraindítása segített, de a magam részéről bízom benne, hogy a Logitech tud a problémákról, és egy frissítéssel orvosolni fogja őket.

Az ár, egy kis csavarral

Végezetül beszélnünk kell az árról is. Az MX széria tagjai sosem tartoztak az olcsó kategóriába, ez ennél a terméknél sincs máshogy: a Logitech hivatalos webshopjában 95 ezer forintot kérnek érte. Ez nem kevés pénz, de van itt egy olyan apróság, ami új megközelítésbe helyezheti ezt az összeget.

Az MX Creative Console megvásárlása esetén kapunk egy 3 hónapnyi Adobe Creative Cloudot, amit akkor is igénybe lehet venni, ha már van élő előfizetésünk. Ez akciósan az első év első 3 hónapjára közel 120 euró, közel 50 ezer forint. Viszont ha nem az első évben vagyunk, akkor 210 euró, tehát 85 ezer forint, így Adobe Creative Cloud felhasználóként a kuponnal megspórolunk 3 hónapnyi előfizetési díjat, amit amúgy is kifizetnénk, így végeredményben 10 ezer forintos áron lehet egy ilyen eszközünk.