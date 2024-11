Egyre többen jelzik, hogy baj van a Sony legendás eszközével

A PlayStation Portable a maga idejében óriási siker volt a Sonynak: a japán gyártó 2004 és 2014 között több mint 82,5 millió darabot értékesített belőle világszerte. Az eszköz bizonyára sokaknak most is ott hever valahol a lakásban, melynek kapcsán aggasztó jelentések érkeztek – írja a Time Extension.

A közösségi médiában megszaporodó hírek szerint az eszköz akkumulátorával van a probléma: sokaknak olyannyira felpúposodott, hogy még a műanyag tokot is lepattintotta a hátlapról.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy az aksiknak van egy elég korlátolt élettartama, amely most úgy fest, ez esetben nagyjából 15-20 év. A felpúposodott akkumulátorokkal azonban vigyázni kell: egyrészt más komponensek meghibásodását is okozhatják, ami viszont nagyobb probléma, hogy konkrét veszélyt jelenthet a testi épségünkre és a közvetlen környezetére is, teszi hozzá a hvg.

A hiba szervizben viszonylag könnyen orvosolható: még csavarokat sem kell eltávolítani, mivel a fedél rögtön kipattan. A hibás elemet viszont nem elég a kukába hajítani, hanem veszélyes hulladékgyűjtő edénybe kell juttatni.