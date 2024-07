Minden lényeges információ kiszivárgott a Pixel 9 telefonokról

A Google hivatalosan augusztus 13-án mutatja be a Pixel 9 telefonszériát, ami nagy meglepetéseket már nemkecsegtet, hiszen bő két héttel a Made by Google esemény előtt az OnLeaks és 91mobiles jóvoltából szinte minden fontosabb részlet kiszivárgott az internetre a Pixel 9, a Pixel 9 Pro, a Pixel 9 Pro XL és a Pixel 9 Pro Fold telefonokról – utóbbi a keresőóriás második hajlítható kijelzős okostelefonja, ami a nevéhez méltóan egy kisebb táblagéppé nyitható eszköz.

Az idejekorán nyilvánosságra került marketinganyagok tanúsága szerint a telefonok esetében az alábbi specifikációkra lehet számítani:

Pixel 9: 6,3 hüvelykes OLED kijelző, Tensor G4 lapkakészlet, 12 gigabájt memória, 10,5 megapixeles előlapi kamera, 50 megapixeles széles látószögű és 48 megapixeles ultraszéles látószögű kamera a hátlapon.

Pixel 9 Pro: 6,3 hüvelykes OLED kijelző, Tensor G4 lapkakészlet, 16 gigabájt memória, 42 megapixeles előlapi kamera, 50 megapixeles széles látószögű, 48 megapixeles telefotó és 48 megapixeles ultraszéles látószögű kamera a hátlapon.

Pixel 9 Pro XL: 6,8 hüvelykes OLED kijelző, Tensor G4 lapkakészlet, 16 gigabájt memória, 42 megapixeles előlapi kamera, 50 megapixeles széles látószögű, 48 megapixeles telefotó és 48 megapixeles ultraszéles látószögű kamera a hátlapon.

Pixel 9 Pro Fold: 6,3 hüvelykes külső OLED kijelző, 8 hüvelykes belső OLED kijelző, Tensor G4 lapkakészlet, 16 gigabájt memória, 10 megapixeles előlapi kamera, 48 megapixeles széles látószögű, 10,8 megapixeles telefotó és 10,5 megapixeles ultraszéles látószögű kamera a hátlapon.

A telefonok hét évnyi szoftvertámogatást élveznek, természetesen már itt is elérhetők lesznek különböző mesterséges intelligencia-alapú funkciók (például az újabb Galaxy mobilokon is használható Circle to Search), továbbá a vásárlók egy éven át ingyen hozzáférhetnek a Google-féle Gemini Advanced mesterséges intelligencia platformhoz.

A magyar felhasználók számára fontos információ továbbá, hogy a Pixel 9 széria 2024-ben hivatalosan visszatér Magyarországra, hiszen a Yettel vezérigazgatója Igor Prerovsky már áprilisban arról beszélt, hogy a mobilszolgáltató exkluzívan fogja értékesíteni a Pixel 9-et, egyből a bejelentés (jelen információk alapján augusztus 13.) után.