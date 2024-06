Így lépi át az elektromos autózás korlátait a Porsche Taycan

Hogyan válhatunk még jobbá, ha már eddig is a legjobbak voltunk? Önmagunk megismerésével és saját korlátaink átlépésével. Erősségeink fokozásával és gyengeségeink leszámolásával. A Porsche pontosan ezt tette. A villámgyors még gyorsabbá vált a Taycan Turbo GT személyében, amely képes 2,2 másodperc alatt felgyorsulni álló helyzetből 100 km/h-ra. A hatótáv pedig bizonyos modelleknél több mint a harmadával növekedett. A minden eddiginél gyorsabb tölthetőség pedig hosszú utakon is fokozza a mobilitást.

A sokoldalúság megmaradt. Mindhárom karosszéria-változat egy időben lépett előre. A Taycan sportlimuzin, a sokoldalú, offroad csomaggal is rendelhető Taycan Cross Turismo és a sportos, mégis praktikus Taycan Sport Turismo is négyféle hajtáslánccal, hátsó-, valamint összkerékhajtással is elérhető.

Minden frissített modell jobban gyorsul, mint elődje. Két példa a kínálat két végéről: sportlimuzin változatban a Taycan és a Taycan Turbo S álló helyzetből 4,8 és 2,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra. Ez 0,6 és 0,4 másodperccel gyorsabb, mint az elődmodellek esetében.

A karosszéria-változat és a hajtáslánc függvényében a WLTP hatótáv akár 678 kilométeresre nőtt, ami 35 százalékkal, azaz 175 kilométerrel több, mint eddig. Ez a Performance Plus akkumulátornak is köszönhető, amelynek bruttó kapacitása 93-ról 105 kWh-ra növekedett.

A frissített Taycan nem csupán kevesebbszer kell, hogy megálljon tölteni, de gyorsabban is tölt, ha szükség van rá: a 800 V-os DC töltőállomásokon például akár 320 kW-tal is tölthető, ami 50 kW-tal több, mint eddig. Az új nagyteljesítményű akkumulátor gyorstöltési ablaka jelentősen kibővült, vagyis a 300 kW feletti töltésfelvétel akár öt percig is fenntartható és az autó különösen gyorsan tölthető alacsony hőmérsékletek esetén is. Mindez akár felezheti is a 10-ről 80 százalékra történő töltési időt.

Az összes frissített Taycan modell esetében alapfelszereltség a légrugózás. Az új Porsche Active Ride futómű opcionálisan elérhető az összkerékhajtású modellekhez. A rendszer soha nem tapasztalt mértékű tartományt fed le a kényelmes utazás és a kimagasló menetdinamika között.

Ugyan az egyes változatok akár 15 kilogrammal is könnyebbek, az alapfelszereltség minden eddiginél gazdagabb. A hangulatvilágítás, a ParkAssist tolatókamerával, az elektromosan behajtható külső tükrök környezetvilágítással, a fűthető első ülések, a Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), az új hűtésrendszer és a hőszivattyú, a vezeték nélküli töltést biztosító okostelefon-tartó, a vezető és az utas oldalán lévő elektronikus töltőcsatlakozók, az üzemmódválasztó és a Plus szervokormányzás is széria.

A Taycan alapmodellje immár alapfelszereltségként adaptív légrugózással és alumínium küszöblécekkel rendelkezik. Emellett az újdonság nagyobb akkumulátor-kapacitással, mégis kisebb tömeggel áll rajthoz.

Ha már tömeg, az új csúcsverzió, a Taycan GT akár 75 kilogrammal könnyebb, mint egy Taycan Turbo S. Launch Control rajtautomatika használata esetén az újdonság átmenetileg 1108 lóerős teljesítmény leadására is képes, amely 2,2 másodperces 0-100-as sprintre fordítható le. A hátsó tengely sebességváltójának köszönhetően a végsebesség is kiemelkedő: 305 km/h.

A megújult Taycan modellek már elérhetőek, a Porsche Centrum Budapest pedig az új ügyfelek mellett a meglévőket is várja előnyös beszámítási konstrukciókkal. A megújult Taycan indulóára