Hasznos újításokat jelentett be a YouTube

Számos újítást jelentett be a YouTube friss blogbejegyzésében, írja a Verge. A videómegosztó azt is jelezte, hogy már dolgoznak új előfizetési csomagokon, amelyek vonzóbb alternatívát kínálhatnak a felhasználóknak, ám ezekről több részletet nem osztottak meg.

Az egyik nagy újítás a Prémium előfizetéseknél a Jump ahead funkció, ami a mesterséges intelligencia használatával lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy másodpercre pontosan arra a részre ugorjon a videóban, amire a legtöbben kíváncsiak. Ez nemrégiben indult el Androidon, és hamarosan iOS-re is megérkezik.

A kép a képben mód is mindenki számára elérhetővé válik, így a videót egy kis ablakban láthatjuk, miközben más appot használunk.

A prémium előfizetők emellett hozzáférhetnek számos kísérleti funkcióhoz is, például a Shortok okos letöltéséhez is, amely egy köteg, ízlésünknek megfelelő rövid videót tölt le nekünk, hogy azokat offline is tudjuk nézni, például utazás közben. Végül pedig jön egy MI-alapú chat asszisztens is.