Egy szállodában szexeltek, később viszontlátták magukat egy illegális pornóoldalon

Megdöbbentő esetről és a mögötte húzódó elképesztő trendről közöl hosszú cikket a BBC.

A történet főszereplője a harmincas éveiben járó Eric (nem ez az igaz neve), aki 2023-ban, miközben egy pornóoldalon böngészett, rátalált egy szexvideóra, melynek szereplőiben döbbenten ismert rá párjára és önmagára.

Eric és a párja három héttel korábban eltöltöttek egy éjszakát egy hotelben a Kína déli részén fekvő Sencsenben. A férfi már nemcsak fogyasztója, hanem áldozata is volt Kína rejtett kamerás pornóiparának.

Kínában törvény tiltja a pornográf felvételek készítését és terjesztését, ám ennek ellenére, vagy talán épp ezért nagyjából tíz éve folyamatosan erősödik a rejtett kamerás pornóipar az országban.

A helyzet az elmúlt két évben annyit romlott, hogy állandó témává vált a közösségi portálokon, tavaly áprilisban pedig a kínai kormány törvényben kötelezte a szállodaüzemeltetőket, hogy rendszeresen ellenőrizzék vendégszobáikat rejtett kamerák után kutatva.

Bűnszervezet épült a kukkolásra

A szabályozásnak eddig nem sok eredménye van. Az erre szakosodott, a szolgáltatásaikat rend szerint a Telegramon hirdető weboldalak tele vannak hotelszobákban titokban, a szereplők tudta nélkül felvett szexjelenetekkel. Egy szolgáltató egy hirdetésben például azzal dicsekszik, hogy 180 hotelszobákban elrejtett kamerát kezel, a platformján pedig nemcsak videókat, de élő közvetítéseket is lehet nézni.

A BBC újságírója hét hónapon át ellenőrzött rendszeresen egy ilyen oldalt, és azt tapasztalta, hogy azon 54 különböző kamera felvételeit lehet megnézni, és a kamerák legalább fele mindig működésben van. Az előfizetők havi 450 jüanért (kb. 20 ezer forintért) nézhetik élőben, hogy mi történik a hotelszobákban, a közvetítésekben vissza is tekerhetnek, vagy válogathatnak a korábbi közvetítésekből kivágott jelenetek közül, egészen 2017-ig visszamenőleg.

Az „AKA” nevű szolgáltató Telegram-csatornájának több mint tízezer tagja van, akik kommentekben beszélik ki azokat a mit sem sejtő embereket, akiket titokban megfigyelnek. Véleményezik a külsőjüket, értékelik szexuális teljesítményüket, és kibeszélik azt, amiről az áldozatok beszélgetnek.

A BBC nyomozása arra jutott, hogy a Telegram-csatornákat üzemeltető szolgáltatók, mint az AKA, csak ügynökök, a „kameratulajdonosok” fölöttük állnak a rejtett kamerás pornóipar táplálékláncában. Tizennyolc hónap alatt többtucatnyi ügynök került az oknyomozó csapat látókörébe, akik a becsléseik szerint egyenként több mint 160 ezer jüan (kb. 7,3 millió forint) bevételt termeltek tavaly április óta.

Miután nyomozása eredményeivel a BBC megkereste az AKA-t, a valószínűleg a szolgáltató fölött álló kameratulajdonos „Csun testvért” és a Telegramot is, annyi történt, hogy a Telegramról eltűnt az AKA oldala, ám az újságíró előfizetése továbbra is működött a szolgáltató saját weboldalán.

Az oknyomozóknak sikerült megtalálniuk egy kamerát is, amit az egyik hotelszobában, a szellőzőben rejtettek el, és a szálloda elektromos rendszerére csatlakoztattak. Az eszköz akkor kapcsolt be, amikor a vendég a kulcskártyájával aktiválta az elektromosságot a szobában.

Traumatizált áldozatok

A kínai közösségi portálokon rengetegen, főleg nők osztanak meg egymással tippeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a rejtett kamerákat, még ha csak akkorák is, mint egy ceruza végére rögzített radír. Vannak, akik szerint csak úgy lehet biztosra menni, ha az ember visz magával a szállodába egy sátrat, amit az ágy körül lehet felállítani.

A hongkongi Eric azt mondja, kamaszkorában talált és szokott rá a rejtett kamerás szexvideókra. Azt mondja, elsősorban a felvételek nyersesége és valódisága vonzotta. A hagyományos pornót mindig túlságosan megrendezettnek, hamisnak érezte. Most, hogy megtudta, milyen érzés a rejtett kamera másik oldalán lenni, már nem tartja annyira élvezetesnek az ilyen videók nézését.

Eric barátnője, Emily (szintén nem az igazi neve) megrémült, amikor a barátja elmondta neki, hogy megtalálta a szexuális együttlétüket rögzítő videót egy weboldalon.

A lány attól retteg, hogy a családtagja, a kollégái vagy a barátai is megláthatják a felvételt.

Az incidens után Eric és Emily hetekig nem is beszéltek egymással. Később sikerült rendezniük a kapcsolatukat, de még mindig a trauma hatása alatt állnak. Csak sapkában és kalapban mozdulnak ki az utcára, nehogy véletlenül rájuk ismerjen valaki, aki látta a videójukat. A hoteleket, ha tehetik, messzire elkerülik.

Nem csak Kínában használják szörnyűségekre a rejtett kamerákat. Angliában egy nő a szülése után néhány órával tudta meg, hogy egy rejtett kamerás bűncselekmény után letartóztatták a gyermeke apját.

Szintén Angliában egy rendőrt is letartóztattak, amikor egy rejtett kamera felvételéről kiderült, hogy mit művelt egy házkutatás során.