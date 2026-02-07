Hiánycikk lett egy gyógyíthatatlan betegség gyógyszere

December közepe óta hiánycikk az úgynevezett esszenciális tremor kezelésére való egyik alapgyógyszer – írja a hvg.hu.

A gyógyíthatatlan betegségtől mintegy 30 ezren szenvedhetnek Magyarországon. Ennek tünete, egy szimmetrikus kétoldali felső végtagi remegés, ami főleg cselekvéskor jelenik meg, nyugalmi állapotban általában nem jelentkezik. Van, akinél nemcsak kézremegés van, hanem a fej remegése is. Ennek csillapítására szolgál az a gyógyszer, a Huma-Pronol, amit nem lehet kapni.

A lap megkereste a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK), közölték velük, hogy a Huma-Pronol forgalmazója a készítményre vonatkozóan bejelentett termékhiány időtartamát 2026. február 20-ig meghosszabbította.

Ennek oka nem minőségi probléma, hanem a felszabadítási eljárások (az a tevékenység, amelynek során a felelős személy értékelte és megállapította, hogy a termék az előírt gyógyszerminőségnek megfelel) elhúzódása

– írták.

A helyettesítő készítményről azt írták, az sem elérhető, bár forgalomba hozatali engedélyét a hatóság nem vonta vissza. Ugyanakkor megoldást is adtak: „A hiányhelyzet áthidalására a hatóság gyógyszer-nagykereskedő kérelmére a hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszer beszerzését engedélyezte. Ez a készítmény, a PROPRANOLOL WZF 40 MG TABLETKI (50x) jelenleg is elérhető, a nagykereskedőkön keresztül rendelhető” – olvasható a válaszban.

Ugyanakkor a hvg.hu cikke szerint ez az üzenet a gyógyszertárakba nem ért át, ugyanis akárhol érdeklődtek, egy helyen sem ajánlották fel, magánemberként pedig nem lehet rendelni nagykereskedőktől.

A lap 11 fővárosi helyen kérdezte meg, van-e még a Huma-Pronol nevű alapkészítményből, de mindenhol azt közölték, hogy hiánycikk.