Mexikó ugyan egy kisebb csapattal, mindössze öt fővel vesz részt a milánói-cortinai téli olimpián, két sportolójuk így is történelmet ír, ugyanis Sarah Schleper és Lasse Gaxiola az első anya-fia páros, akik ugyanazon a téli játékokon indulnak. Alpesi síben állnak rajthoz mindketten.

Az Egyesült Államokban született Schlepernek komoly tapasztalata van az olimpiákról, ez lesz a hetedik, amin versenyez. Csak a japán síugró, Kaszaj Noriaki és a német gyorskorcsolyázó, Claudia Pechstein szerepelt többször a játékokon, ők nyolc olimpián vettek részt.

Schleper, akinek az eddigi legjobb szereplése egy tizedik hely, négyszer az Egyesült Államokat képviselte, majd 2011-ben visszavonult, de három évvel később megkapta a mexikói állampolgárságot, és visszatért, kvótát szerzett Dél-Koreába, Kínába és most Olaszországba is. Fia viszont először jutott ki az olimpiára.

Édesanyám tanított nekem mindent a síelésről, együtt szerepelni vele igazán különleges számomra, mert bebizonyíthatom, mennyit adott nekem

– mondta Lasse Gaxiola.

„Lasse sokszor velünk készül, nem akar versenyző lenni, de remek síelő, biztos vagyok benne, hogy egy napon majd Mexikót képviseli” – mondta a mexikói állampolgárság megkapásakor Schleper. A fia akkor 10 éves volt még csak.

2015-ben, a lienzi világbajnokságon Schleper a fiával a kezében haladt át a célvonalon.

Sarah Schleper, aki óriás- és szuper-óriásműlesiklásban indul, 46 évesen a játékok történetének legidősebb női alpesi sízője lesz. Lasse Gaxiola óriás-műlesiklásban indul.