Mit jelent, ha a távirányító csak közelről működik?

Már eltelt a 21. század negyede, az okostelefonunk leváltott jó néhány kütyüt, ugyanakkor jó eséllyel még minden egyes háztartásban találni távirányítót – legtöbbször a tévéhez, de akár hangrendszerekhez vagy légkondicionálókhoz is.

Ezen eszközök jelentős része még ma is infravörös technológiával, illetve elemekkel működik, és valószínűleg mindenkivel előfordult már legalább egyszer az életben, hogy a távoli vezérlést lehetővé tévő kiegészítő egyáltalán nem, vagy csak akkor működött, ha egyre közelebb mentünk az irányítani kívánt eszközhöz.

Mit lehet az oka?

Ha ezzel a problémával küzd, akkor íme néhány javaslat, amit segíthet.

Bár a távirányító nem igényel sok energiát, a benne lévő elemek előbb-utóbb lemerülnek, és ha kezd kifogyni a szusz, akkor az eszközben lévő infravörös LED egy idő után nem kap elég elektromos feszültséget ahhoz, hogy erős fényjelet küldjön az irányítani kívánt eszköz felé. Ahogy merül az elem, úgy csökkenhet a hatótávolság, ami azt jelenti, hogy csak egyre közelebbről tudjuk bekapcsolni a tévét vagy a légkondicionálót. A megoldás ilyenkor természetesen az elemcsere.

Amennyiben biztoak vagyunk benne, hogy nem az elem a ludas, akkor érdemes ellenőrizni, hogy valami nem gátolja-e az infravörös jelet. Erre már némi kosz is képes, éppen ezért fontos ügyelni arra, hogy a távirányító elején lévő sötét, de átlátszó műanyag tiszta legyen, továbbá fontos ellenőrizni, és szükség esetén letakarítani a fogadó eszköz infravörös paneljét is. Emellett az is simán előfordulhat, hogy valamit véletlenül pont oda pakoltunk, ahol a legtöbb irányból eltakarja vevőegységet, ami így nem képes fogadni a távirányítóból érkező jelet.

Ha rendben van az elem, és nincs kosz/akadály, akkor előfordulhat, hogy valami zavarja a távirányító által küldött jelet, ami így nem ér célba. Akadnak például olyan fényforrások (fénycsövek, LED-ek), amelyek olyan frekvencián működnek, ami megvakítja az irányítani kívánt eszköz vevőjét. Ha az összes fényt lekapcsolva rendesen működik a távirányító, de ugyanez fordítva nem igaz, akkor valamelyik fényforrás okozza a problémát.

A távirányítót (főleg a tévéét) mindenki használja, pakolgatja, elviszi ide-oda, és történhetnek olyan balesetek, amelyek következtében például folyadék jut a burkolat alá. Ennek következtében az érintkezők eloxidálódhatnak, ennek okán nem adnak át elég feszültséget, tehát gyengül a jel. Ha nem értünk az ilyen eszközök tisztításához, akkor ebben az esetben a távirányító cseréje lehet a megoldás.

Végezetül egy hasznos tipp

A fenti problémák közül egyértelműen a merülő elem a leggyakoribb, és ennek ellenőrzésére van egy elég egyszerű trükk. Csak elő kell venni a telefonunkat, bekapcsolni a kamerát, a távirányító infravörös jeladóját a kamerára irányítani, majd megnyomni az egyik gombot. Ha rendesen látszódik a felvillanó fény, akkor nem az elemmel lesz gond, és nem a távirányítóval van baj. Ha viszont csak nagyon halovány fény a gombnyomások eredménye, akkor első körben érdemes elemet cserélni.

A távirányítós problémához hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már korábban is. A közelmúltban azt jártuk körbe, hogy miért lassabb egy laptop akkumulátorról, mint töltőre dugva, illetve megnéztük, hogy miért lehet lassú a wifi, ha a telefon tökéletes jelerősséget mutat. Emellett részletekbe menően írtunk már arról is, miképp lehet otthon igazán jó wifi hálózatunk, továbbá elmerültünk az USB-szabványok rejtelmeiben, és megválaszoltuk azt is, hogyan lehet kiválasztani a legjobb okostelefont.