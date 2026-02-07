katonai tevékenységlengyelországlezárásrepülőtér
Nagyvilág

Nem tervezett katonai tevékenység miatt lezártak két repteret az amerikaiak Lengyelországban

Ramon van Flymen / ANP / AFP
Patriot légvédelmi rendszer a lengyelországi Rzeszów repülőtéren 2025. december 21-én.
24.hu
2026. 02. 07. 08:18
Ramon van Flymen / ANP / AFP
Patriot légvédelmi rendszer a lengyelországi Rzeszów repülőtéren 2025. december 21-én.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) szombaton közölte, „nem tervezett katonai tevékenység” miatt lezárták a délkelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterei felett a légteret. Az FAA honlapján azt írták, hogy a két reptér a nemzetbiztonsághoz kapcsolódó katonai tevékenység miatt nem elérhető – írja a Reuters.

A Flightradar24 az X-en azt közölte, hogy a lezárás a térségben tevékenykedő NATO-repülőgépeket is érinti.

A rzeszówi és a lublini repülőtereket már januárban is ideiglenesen felfüggesztették, ám akkor rutinszerű műveletekre hivatkoztak, és azt közölték, hogy mindez nem jelent fenyegetést Lengyelország légtere számára.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A 2028-as olimpiai játékok főszervezője is lemondhat az Epstein-aktákban talált üzenetváltása miatt
Trump letörölte a videót, amelyben majomként ábrázolták Obamáékat
Gránátot dobtak egy szépségszalonra Grenoble-ben
Két magyar férfit ölt meg a lavina a Magas-Tátrában
48 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak, a bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik