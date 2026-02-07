appleiphone 17emegjelenésokostelefon
Tech

Már februárban megjelenhet a legújabb iPhone

apple 17e okostelefon megjelenés
Horváth Júlia / 24.hu
Már február második felében bemutatkozhat az iPhone 17e.
admin Birkás Péter
2026. 02. 07. 15:01
apple 17e okostelefon megjelenés
Horváth Júlia / 24.hu
Már február második felében bemutatkozhat az iPhone 17e.
Két héten belül bemutatkozhat az iPhone 17e.

Már feburár 17-én megjelenhet az iPhone 17e, az Apple idei „jóárasított” okostelefonja – írja a GSMArena. A techportál a Macwelt információjára hivatkozva közölte a hírt, amely ugyan ellentmond a korábbi szivárgásoknak, amelyek márciusi premierről szóltak, de a február 17. dátumnak ettől még bőven van realitása, hiszen tavaly nagyjából pontosan ugyanekkor, február 19-én mutatkozott be az iPhone 16e.

Mit tudhat az iPhone 17e?

A jelenleg elérhető információk szerint az iPhone 17e megkapja a mágneses MagSafe funkciót, aminek hála akár 25 wattos vezetékes töltésre is képes lehet, de dinamikus sziget még ezen a készüléken sem lesz, nagyjából ugyanazzal a kávából belógó szenzorszigettel (notch) érkezik a telefon, mint az iPhone 16e esetében.

A bennfentesek szerint a dizájn is változatlan marad, a burkolat alá pedig az Apple saját gyártású A19 processzora kerül, kiegészítve a második generációs C1X modemmel és az N1 hálózati chippel. Minden más területen pedig arra lehet számítani, mint az iPhone 16 esetében, mind a memória mennyiségét (8 GB), mind a hátlapi kamerák számát (egy darab, 48 megapixel), mind a kijelzőt (6,1 hüvelykes OLED, 60 Hz) illetően.

Amennyiben az iPhone 17 árából indulunk ki (amely nem emelkedett az iPhone 16-hoz képest), akkor az is biztosra vehető, hogy az iPhone 17e a tavalyi változathoz hasonlóan szintén 300 ezer forint környékén kerül majd a boltokba hazánkban.

Hogyan lehet a legjobb mobilja?

Ha pedig már okostelefonokról van szó: az ilyen eszközökkel foglalkozó cikkeink rendszeresen tele vannak olyan információkkal, amelyek a mobilok világában jártasak számára teljesen egyértelműek, másoknak viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, mit jelentenek,

akkor ide kattintva érdemes elolvasni a részletes útmutatónkat.

Ebben a cikkben többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő vásárlásnál (legyen az akár egy iPhone 17e) minden részletet illetően képben legyen.

Kapcsolódó
utazós kütyük, power bank, adapter, fejhallgato, ebook olvasó
Öt kütyü, ami mindig velem jön, ha utazom
Kiderül, hogy milyen nélkülözhetetlen eszközöket pakolok a mindig nálam lévő hátizsákomba, továbbá az is, mi mindenre érdemes figyelni a hasonló kütyük beszerzésekor.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Az orvos már a legrosszabbra készített fel, de pofára esett” – József 77 évesen keményebben edzi magát, mint a fiatalok
„Meglátta, hogy a társa sír, és odavitte neki a Marokbabát” – úton a világhír felé egy maroknyi magyar kapaszkodó
Gyilkos galócát ettek: négyen meghaltak, hárman májátültetésre várnak Kaliforniában
Nem tervezett katonai tevékenység miatt lezártak két repteret az amerikaiak Lengyelországban
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik