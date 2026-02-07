Már februárban megjelenhet a legújabb iPhone

Már feburár 17-én megjelenhet az iPhone 17e, az Apple idei „jóárasított” okostelefonja – írja a GSMArena. A techportál a Macwelt információjára hivatkozva közölte a hírt, amely ugyan ellentmond a korábbi szivárgásoknak, amelyek márciusi premierről szóltak, de a február 17. dátumnak ettől még bőven van realitása, hiszen tavaly nagyjából pontosan ugyanekkor, február 19-én mutatkozott be az iPhone 16e.

Mit tudhat az iPhone 17e?

A jelenleg elérhető információk szerint az iPhone 17e megkapja a mágneses MagSafe funkciót, aminek hála akár 25 wattos vezetékes töltésre is képes lehet, de dinamikus sziget még ezen a készüléken sem lesz, nagyjából ugyanazzal a kávából belógó szenzorszigettel (notch) érkezik a telefon, mint az iPhone 16e esetében.

A bennfentesek szerint a dizájn is változatlan marad, a burkolat alá pedig az Apple saját gyártású A19 processzora kerül, kiegészítve a második generációs C1X modemmel és az N1 hálózati chippel. Minden más területen pedig arra lehet számítani, mint az iPhone 16 esetében, mind a memória mennyiségét (8 GB), mind a hátlapi kamerák számát (egy darab, 48 megapixel), mind a kijelzőt (6,1 hüvelykes OLED, 60 Hz) illetően.

Amennyiben az iPhone 17 árából indulunk ki (amely nem emelkedett az iPhone 16-hoz képest), akkor az is biztosra vehető, hogy az iPhone 17e a tavalyi változathoz hasonlóan szintén 300 ezer forint környékén kerül majd a boltokba hazánkban.

