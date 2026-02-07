Egy ukrán anya évekig halottnak hitte, el is temette fiát, aki egyszer csak fölhívta őt telefonon

Miközben az ukrán hadseregben katonája, Nazar Daletszkij szülei több mint három éve úgy tudták, hogy elvesztették fiúkat a háborúban, a héten megszólalt az anya telefonja, amelybe halottnak hitt fia szólt bele, aki nemrég szabadult a legutóbbi fogolycsere-megállapodás keretében az oroszok fogságából – derül ki a BBC riportjából.

A hívásról videó is készült: az anya elérzékenyülten kérdezi fiától: „Megvannak a karjaid, a lábaid?”, miközben rokonok is örvendeznek.

A most előkerült katona 42 éves volt, amikor 2022-ben újra háborúba vonult. Korábban harcolt már 2014-ben is az oroszok ellen. Családja szerint egyenesen visszatért a frontra, ám májusban viszont nyoma veszett. A család hivatalos tájékoztatást nem kapott, de kaptak egy orosz nyelvű telefonhívás érkezett, de csak annyit közöltek velük, hogy fiukat foglyul ejtették, de minden rendben lesz. Nem tudták, hogy mit higgyenek.

Ezután egy évvel ezelőtt arról értesítették a családot, hogy azonosították Nazar holttestét egy DNS-minta alapján. Egy keresőosztag elveszett katonák után kutatott, ekkor találtak rá egy erősen megégett holttestre egy busz roncsában. A holttestet Ukrajnába vitték, és család el is temette a férfit.

Tavaly szeptemberben a család újabb információt kapott, egy kiszabadult ukrán katona hívta föl őket, és azt állította, hogy látta Nazart a börtönben, aki életben van. Ekkor még nem tudtak beszélni a halottnak hitt férfival, így kételkedtek.

Idén február első hetében viszont már Ukrajna területéről érkezett a telefonhívás, három évvel és kilenc hónappal az eltűnése után Nazar Daletszkij hívta föl családját.

Hivatalosan mintegy 70 ezer ukrán embert tartanak nyilván eltűntként, többségük feltehetően katona. Többségük feltehetően a csatatéren estett el. De sokan fogságba estek, és családjaik számára Nazar története reménysugár lehet.