Tagadja a Boeing, hogy az űrben rekedtek volna asztronautái

A Boeing visszautasítja azokat a narratívákat, amelyek szerint a Starliner két asztronautája űrhajótörött lenne – írja a Financial Times. A vállalat szerint még csak az sem igaz, hogy a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) rekedtek, ugyanis ha szükséges lenne, bármikor visszatérhetnének a Földre.

A Starliner még június 5-én indult útnak a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), fedélzetén Butch Whitmore és Suni Williams űrhajósokkal. Az asztronauták másnap el is érték céljukat, azonban az út során héliumszivárgást észleltek a kapszula hajtóműrendszerében. A meghibásodás miatt hazatérésüket először június 18-ára, majd 26-ára tolták el, de végül ezt a dátumot is lefújtak, jelenleg nem tudni, pontosan mikor indulhatnak haza.

Az űrhajót készítő Boeing viszont most azt nyilatkozta, hogy a Starliner jól teljesített, a küldetése jelenleg is zajlik, méghozzá rendben zajlik.

A vállalat azt is közölte, hogy a héliumszivárgást már ki is javították, és jelenleg egy kivételével a jármű összes segédhajtóműve működik. Ennek ellenére a hazatérést mégis elnapolták, de a NASA szerint nincs is okuk a sietségre, hiszen az űrállomás készletei bőségesen elegendőek az asztronauták fenntartására, ráadásul kényelmesen el is férnek, mert augusztus közepéig nem érkeznek új lakók az ISS-re.

A Boeinget egyébként évek óta kritizálják azzal, hogy nem tartják be a biztonsági és minőségi előírásokat, és repülőgépeik meghibásodásaiból már számos botrány is kerekedett. 2018-ban és ’19-ben például két utasszállítójuk is lezuhant, ezen balesetekben 346 ember vesztette életét. Idén januárban pedig egyik járművük oldalából kiszakadt egy darab repülés közben, a törmelék pedig egy lakóház udvarán landolt. Ennek a balesetnek nem lettek súlyos sérültjei, ez azonban csak a szerencsének köszönhető.