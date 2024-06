Határozatlan időre az űrben rekedt két űrhajós

Ismét elhalasztották a Boeing Starliner űrhajó hazatérést – írja az AFP. Pontos dátumot egyelőre nem tűztek ki, így az eredetileg 8 napos küldetés határozatlan ideig elhúzódik.

A Starliner még június 5-én indult útnak a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), fedélzetén Butch Whitmore és Suni Williams űrhajósokkal. Az asztronauták másnap el is érték céljukat, azonban az út során héliumszivárgást észleltek a kapszula hajtóműrendszerében. A meghibásodás miatt hazatérésüket először június 18-ára, majd 26-ára tolták el, most viszont az utóbbi dátumot is lefújták.

Egyelőre senki sem tudja, mennyi időre lesz szükség, hogy a hibákat kijavítsák, és az ISS-en rekedt űrhajósokat hazahozzák, de a NASA szerint aggodalomra semmi ok.

Az amerikai űrügynökség azt közölte, hogy az űrállomás készletei bőségesen elegendőek az űrhajótöröttek fenntartására, ráadásul kényelmesen el is férnek, hiszen augusztus közepéig nem érkeznek új lakók az ISS-re.

A NASA pénteki közleménye alapján az MTI azt írta, hogy az űrkapszula az ISS-ről való leválás után mintegy hat órával ér majd földet a helyi időjárási viszonyoktól függően Új-Mexikó, Utah vagy Arizona állam sivatagi területén vagy más, előre számba vett helyszíneken.