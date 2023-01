Pokoli bolygóra bukkantak

Egy új tanulmányban a szakértők egy korábban ismeretlen, forró Jupiter típusú exobolygót mutatnak be – írja a Phys.org. A Naprendszeren kívül fekvő égitestet a NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) exobolygó-vadász űrtávcsövével fedezték fel. Az objektum nagyjából 3-szor nehezebb a Jupiternél, és egy gyorsan forgó csillag, a TOI-778 körül kering.

A TESS a 200 ezer legfényesebb, közeli csillagot vizsgálva eddig 6100 lehetséges exobolygót (TESS Objects of Interest, azaz TOI) észlelt, ezek közül 282 létezését igazolták. Jake T. Clark, a Dél-Queenslandi Egyetem munkatársa és kollégái most egy újabb TOI-ra bukkantak, az égitest létezését földi megfigyelésekkel is megerősítették.

A TOI-778 b jelű bolygó átmérőjét tekintve 1,37-szerese, tömegét nézve pedig 2,8-szerese a Jupiternek.

Az égitest rendkívül közel kering csillagához, 4,63 nap alatt kerüli meg azt, emiatt felszínén pokoli, közel 1300 Celsius-fokos forróság uralkodik.

Az objektum gazdacsillaga 71 százalékkal nagyobb méretű és 40 százalékkal nagyobb tömegű a Napnál. A TOI-778 kozmológiai szempontból közel, 528 fényévre fekszik, és 1,95 milliárd éves lehet.