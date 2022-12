Váratlan helyen bukkant fel Arnold Schwarzenegger

Idén decemberben először szerepel majd együtt képernyőn a két hollywoodi sztár, Milla Jovovich és Arnold Schwarzenegger. Az akciófilmjeikből ismert színészek a World of Tanks-franchise Ünnepi hadművelet kampányaiban vesznek majd részt, a játék minden platformján: így PC-n, mobilon és konzolon is.

A közlemény szerint a harckocsizók először a garázsban találkozhatnak a sztárduóval, ahol kihívásokat és küldetéseket kapnak tőlük. Amikor a játékosok teljesítik ezeket, megkapják az ő testreszabási elemeiket, például tankkinézeteket, tematikus emblémákat, feliratokat, matricákat és parancsnokokat. Milla és Arnold a hangjukat is adták a World of Tanks PC- és konzolváltozatához, amely nagy megtiszteltetés volt Christopher Chung, a World of Tanks-franchise igazgatója szerint.

A 2023-as Ünnepi hadművelet keretében egy speciális fizetőeszköz is bemutatkozik: a nyersanyag. És minden ünnepi tevékenység a nyersanyagok begyűjtésén és felhasználásán alapul majd. Az ünnepi esemény december 1-jén kezdődik és 2023. január 9-ig tart. A játék minden verziója saját dátumokkal és ünnepi ajánlatokkal rendelkezik, a platform játékmenetéhez igazítva.