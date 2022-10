Állítja, az Apple Watch új funkciója segített megmenteni az életét

Egy amerikai férfi a Redditen osztotta meg történetét, miszerint az Apple Watch Series 8 okosóra, azon belül is az ütközésészlelés (crash detection) funkció mentette meg az életét, mikor 70 mérföldes (~110 km/h) sebességgel egy telefonpóznának ütközött az autójával.

A funkció lényege, hogy az eszközben (ez lehet okosóra és telefon is) lévő gyorsulásmérő érzékeli a váratlan erőhatást (ez lehet ütközés, de esés is), automatikusan segély­hívást indít, megosztja a diszpécserrel a tartóz­kodási helyet, és a vészhely­zeti kontaktoknak is jelzi, hogy baleset történt.

A Redditre posztoló férfi elmondása alapján az ütközés hatására erősen beverte a fejét, de még ebben az állapotban is érzékelte, hogy a kezén lévő Apple Watch Series 8 jelezte, hogy riaszt a segélyhívó. Az óra tulajdonosa kiemelte, hogy nem csak az órán múlt, hogy segítséget kap-e, ugyanakkor biztos abban, hogy az említett funkciója nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban szakszerű segítséget kapott a semmi közepén bekövetkező balesetet követően.