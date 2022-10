Kellemetlen hibát találtak egy új iPhone funkcióban

A szeptember elején bemutatott iPhone 14 számos újítása mellett bemutatkozott az úgynevezett Crash Detection funkció is, amely baleset esetén automatikusan jelzést küld a hatóságoknak, megtámogatva mindezt a pontos helyrajzi adatokkal. Az új eszköz, bár kétségtelenül életeket menthet, az első hónapban inkább csak a hibájára fókuszálnak: nem csak baleset után, de hullámvasutazás közben is többször értesítette már a hatóságokat – írja a Verge.

Az Apple új készülékeiben és okosóráiban is helyet kapó rendszert szimulált autóbaleseteken tréningelték. A funkció úgy működik, hogy menet közben, a giroszkópot használva begyűjti a szükséges adatokat, és amint kiugró rendellenességet tapasztal, feldob egy figyelmeztetést a felhasználónak. Amennyiben ezt 20 másodpercen belül nem utasítja el, a készülék értesíti a mentőket.

Ekkor egy hangüzenetet játszik le, amely figyelmezteti a hatóságokat, hogy balesetet szenvedtél, és megadja nekik a tartózkodási helyedet is.

Ám úgy tűnik, sok olyan esetben is tárcsázza az eszköz a 911-et, amikor nem kéne. A Wall Street Journal riportere, Joanna Stern szerint a Cincinnati Warren megyéjében, ahol a Kings Island vidámpark található, az iPhone 14 megjelenése óta hat olyan segélyhívást kaptak a hatóságok, amelyet a parkban található utazások váltottak ki. A hangfelvételekhez hozzájutva tisztán hallatszanak a sikolyok a hullámvasúton, miközben a rendszer a baleset helyszínét rögzíti. A szakíró szerint más felhasználók is tapasztaltak hasonló problémákat vidámparkokban szerte az országban.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz

— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022