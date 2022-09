Kipróbáltuk a Lenovo legújabb, százezernél olcsóbb tabletjét

A Lenovo egyik legújabb táblagépe a Lenovo TAB M10 Plus 3, ami egy kifejezetten jó ár-érték arányú, kompakt, könnyű, jól kezelhető és normális kijelzővel ellátott eszköz. Videóban mutatjuk be a legfontosabb tudnivalókat.

A készülék egyik legfontosabb tulajdonsága az ára, százezer forint alatt hozzá lehet, amiért egy vékony (mindössze 7,5 mm vastag), egész könnyű (465 gramm), kényelmesen használható táblagépet kapunk. A kijelző 10,1 hüvelykes, 2K felbontással, elő- és hátlapi kamerával.

Az akkumulátor akár 10-12 óra használatot is kibír, operációs rendszerként az Android 12-t kapjuk (érkezik rá az Android 13 is), a netezés és filmezés mellett pedig a tablet egyszerűbb játékok futtatására is alkalmas. A Lenovo TAB M10 Plus 3 tabletből létezik wifis és LTE verzió is, utóbbi azt jelenti, hogy sim kártya is rakható bele, így akár mobilnetről is használható.