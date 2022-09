Új, régóta várt funkciót tesztel az Instagram

Az Instagram új funkció tesztelésébe kezdett, amely a TikTok helyett most egy másik közösségi platform régóta ismert funkcióját gondolja újra. A reposzt lehetőség megjelenésével a felhasználók újra megoszthatnák mások posztjait, úgy, hogy azok saját idővonalukon is megjelennének – írja a Verge.

A posztok újra megosztása nem teljesen ismeretlen az Instagram-felhasználók számára. A közösségi oldal használói eddig is megoszthattak nyilvános posztokat, de csak az Instagram Story-jukba vagy privát üzenet formájában. A mostani tesztüzem viszont lehetővé teszi, hogy a felhasználók anélkül oszthassanak meg egy posztot a profiljukon, hogy képernyőfotót kellene készíteniük és újra közzé tenniük azt.

A portál emellett azt is megfigyelte, hogy az Instagram a TikTokhoz hasonlóan most már a platformokon történő keresztbe posztolást is előtérbe helyezte.

Teszi mindezt úgy, hogy az oldalon belüli privát üzenet küldése előtt jelenik már meg a Snapchatre, Messengerre vagy WhatsAppra történő megosztás lehetősége. A portál hozzáteszi: egy másik, nemrégiben végzett teszt pedig arra ad lehetőséget, hogy egyes posztokat érdektelenként jelöljenek meg a felhasználók, így eltolva a javaslattételi algoritmust a tényleges felhasználói preferenciák felé. Seine Kim, a Meta szóvivője közölte: