A legolcsóbb eredeti Windows és Office 3250 forinttól a Keysworlds szeptemberi akciójában!

A Windows 10 és az Office programcsomag világszerte több mint 1,4 milliárd számítógépen van telepítve. A hatalmas felhasználói bázis mögött több ok is áll - például a Microsoft támogatása, a rendszer biztonsága, stabilitása stb. Mivel a Windows a világ leggyakrabban használt személyi számítógépes operációs rendszere, ezért rendkívül megbízható és stabil. A Windows kényelmes grafikus felületet biztosít a felhasználók számára a számítógépek működtetéséhez és a mindennapi problémák megoldásához. A felület könnyen érthető, még olyan felhasználók számára is, akik még soha nem használtak számítógépet. Ennek eredményeképpen a felhasználóknak nem okoz nehézséget a Windows újabb verziójára való frissítés.

