Vizsgálják a Microsoft és az Activision 70 milliárd dolláros üzletét

Itt az év első gigaüzlete: a Microsoft megveszi a Call of Duty és a World of Warcraft kiadóját

Vizsgálat indul a Microsoft történelmi, 68,7 milliárd dolláros, a Call of Duty-t és a Diablót gyártó Activision Blizzard felvásárlásának ügyében – jelentette be szerdán a brit trösztellenes felügyelet.

A Reuters azt írja, a Verseny- és Piacfelügyelet szeptember elsejéig adott időt a szervezetnek, hogy meghozzá elsőfokú döntését arról, hogy csökkenne-e a piaci verseny az Egyesült Királyságban az üzlet hatására felvásárlásával. A portál szerint az elsőfokú vizsgálat vagy egyből az üzlet engedélyezéséhez, vagy második fordulós vizsgálathoz vezethet. A Microsoft és az Activision nem reagált a portál megkeresésére.

A Microsoft januárban jelentette be felvásárlási szándékát, amelyben közel 70 milliárd dollárt (akkori árfolyamon nagyjából 22 ezer milliárd forintot) ajánlott az Activision Blizzardért. Ezzel a Microsoft-Activision üzlet a videojátékipar egyik legdrágább üzlete lehet. Ennek részeként olyan értékes videojáték-franchise-ok kerülnek a Microsoft Gaming tulajdonába, mint a Call of Duty, a Warcraft, az Overwatch, a Diablo, a Tony Hawk’s Pro Skater, és még sok más.

A felvásárlással a Microsoft még tovább kívánja erősíteni a pozícióját a videójátékok, azon belül is az egyre népszerűbb streamelős szolgáltatások piacán. Ugyanis az akvizíció sikere után az Activison Blizzard által birtokolt összes franchise a Microsofthoz kerül (éppúgy, mint a Bethesda felvásárlása esetében), ami azt is jelentheti, hogy a Call of Duty– és Diablo-játékok bekerülnek az előfizetéses Xbox Game Pass szolgáltatásba, ahol havi nagyjából 3000 forintért az előfizetők több száz programhoz férnek hozzá. Ezzel a Microsoft válik a videojáték piac egyik legnagyobb és legmeghatározóbb szereplőjévé.