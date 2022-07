Az ASUS gamer mobiljának jelenleg nincs kihívója

Kedden mutatta be az ASUS az új csúcskategóriás gamer telefonjait, azonban a WinFuture még a megjelenés előtt megszerezte a telefonok specifikációit és néhány fotót is. A tajvani gyártó ROG Phone 6 kétféle változatban érkezik majd, így az alapmodell mellé lesz egy Pro változat is.

A most bemutatott modellek – csakúgy, mint az előző széria – dermesztő specifikációkkal rendelkeznek: ultragyors AMOLED kijelzővel és rendkívüli teljesítménnyel bírnak, amelyek elengedhetetlenek a kiemelkedő játékélményhez.

A tajvani gyártó új készülékeit 6,78 hüvelykes AMOLED panellel rendelkeznek, a maximális frissítési gyakoriság 165 Hz, érintésfelismerési gyakoriságuk pedig 720 Hertz. A felbontás 2448 x 1080 pixel, emellett a 23 milliszekundumra csökkentett érintési késleltetés gyors reakciót is biztosít. A maximális fényerő elérheti az 1200 kandelát is, így napfényben sem lesz gondunk, bármit is olvassunk, vagy nézzünk a képernyőn. A Corning Gorilla Glass Victus üveggel védett panel izzadásgátló bevonattal is rendelkezik, így minimális a súrlódás.

Egy számítógép is megirigyelné

A korábbi modellhez hasonló a ROG Phone 6 esetében is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ lapka fut, amelynek teljesítménye akár 3,2 GHz is lehet. Az Asus ROG Phone 6 5G modellben a chipet 12 gigabájt LPDDR5 alapú RAM-mal kombinálják, míg a Pro verzióban összesen 18 gigabájt RAM-ot kapunk. Régiótól függően 8, 12 és 16 GB RAM-mal szerelt változatokra is lehet majd számítani. Az UFS 3.1-re épülő belső tárhely 128, 256 vagy 512 gigabájt lesz, míg a ROG Phone 6 Pro csak 512 GB-tal lesz elérhető.

Kamerák tekintetében mindkét modell egy 50 megapixeles Sony IMX766 főszenzorra támaszkodik, amelyhez egy 13 megapixeles, ultraszéles látószögű felvételeket készítő kamera és egy öt megapixeles makrókamera társul. Az előlapi kamera 12 megapixeles Sony IMX663 érzékelőt használ, kétfázisú autofókusszal. A Pro modellhez egy 65 wattos töltő is jár, amellyel gyorsan feltölthető a hatalmas, 6000 mAh-s akkumulátor. A készülékbe két USB Type-C port van telepítve erre a célra, amelyek közül az egyik a készülék alján, míg a másik az oldalán található.

Ha ez nem lenne elég, a Pro verzió egy olyan extrát is tartogat, amit alig-alig látni csak a piacon. Míg az Asus ROG Phone 6 hátoldalán csak a gyártó gamer laptopjaihoz hasonló mintázat található, a Pro verzió hátulján egy plusz egy képernyő is megbújik.

Az Asus ezt ROG Visionnak hívja, ami egy kisebb PMOLED (Passive Matrix OLED) kijelző. A további szolgáltatások közé tartozik a WiFi 6e támogatás, az NFC, a Bluetooth 5.2, a két SIM-kártya foglalat, a sztereó hangszórók, a 3,5 mm-es jack csatlakozó vezetékes fejhallgatókhoz, az ujjlenyomat-olvasó és az úgynevezett Air Trigger a játékokhoz. Az Asus a ROG Phone 6 (Pro) telefont mindig Android 12-vel szállítja, és ígéri, hogy legalább 2024 augusztusáig frissítéseket kínál az okostelefonhoz.

A hivatalos bemutató az alábbi linken tekinthető meg: