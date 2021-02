Két akkumulátor kerülhet az Asus új csúcsmobiljába

Valamikor március és április környékén várható az Asus új, kifejezetten játékosoknak szánt okostelefonja, a ROG Phone 5 bejelentése, melynek specifikációiról egyre több minden derül ki. Legutóbb a kínai hírközlési hatóság (TENAA) oldalán is felbukkant a készülék, ahol két kép található róla a legfontosabb információk mellett.

A TENAA adatbázisa szerint a csúcsmobilban egy Snapdragon 888-as csúcsprocesszor dolgozhat. Az elejére egy 6,78 colos AMOLED panel kerül, ebbe épül az ujjlenyomat-olvasó szenzor. Vélhetően képes lesz 144HZ-es frissítésre, de a kijelző felbontásával kapcsolatban nem derül ki, hogy FHD+ vagy QHD+ várható-e. A hátlapra triplakamera-rendszer kap helyet, a főegység egy 64 megapixeles lehet.

Két 3000 milliamperórás telep láthatja el energiával, ami így összesen 6000 milliamperórát jelent. Gyorstöltés terén 65W-os teljesítmény várható.

