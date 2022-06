Ezek voltak a legnagyobb orosz álhírek a háború 100 napja alatt

Az EUvsDisinfo, vagyis az Európai Külügyi Szolgálat East StratCom Task Force kiemelt projektje egyetlen képre gyűjtötte a legfontosabb orosz dezinformációkat a háború első 100 napjáról.

A háború kitörésekor a legfontosabb dezinformáció az volt, hogy az ukrán neonácik népirtást folytatnak Ukrajnában (erre nincs bizonyíték), illetve az, hogy a nyugat támogatja mindezt. Az oroszok

azt is állították, hogy nem bántanak civileket a „speciális katonai műveletek” során.

Februárban és márciusban, mikor az orosz hadsereg Kijevet próbálta bevenni, a fő narratíva az volt, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió volt a háború kiváltó oka, amelyek náci államot hoztak létre Ukrajnában. Az oroszok azt állították, hogy Zelenszkij elnök elhagyta Kijevet, és hogy az ukránok emberi pajzsként használják a civileket a harcokban.

Márciusban, amikor az orosz hadsereg mészárlást rendezett Bucsában, Mariupolban és Iprinyben, azzal próbálták enyhíteni a helyzetet, hogy azt állították: Ukrajna csak megrendezte az egészet, és hamisak a képek és a videók, amelyeket a helyszínekről készítettek. Azt állították, hogy a Mariupolban lebombázott kórházban nácik állomásoztak, és a bucsai mészárlásról készült felvételekkel akarják elterelni az ukránok a figyelmet az országban működő biolaborokról. Később azt a narratívát is elindították, hogy ezekben a laborokban oroszok ellen kifejlesztett biofegyvereket készítettek, és ezeket a létesítményeket közvetlenül Joe Biden fia támogatta. Azt is állították, hogy Ukrajna áll a kramatorszki vasútállomás elleni támadás mögött.

Throughout 100+ days of brutal invasion of Ukraine, the Kremlin has relied on disinformation to:

❌justify agression

❌hide war crimes

❌undermine global support for Ukraine

