Még az ukránok is meglepődtek azon, mennyire hatástalanok az orosz kibertámadások

A Wired ukrán szakemberekkel beszélgetett az orosz és ukrán kibertámadásokról. Amikor Vlagyimir Putyin Oroszországa február 24-én megtámadta Ukrajnát, mindenki arra számított, hogy a fizikai támadásokon túl kibertámadásokkal is megsorozza majd az országot, a várt hatás azonban elmaradt, és az ukránok sem igazán értik, miért.

„Úgy gondolom, hogy ennek a kiváltó okai a rendszereink közötti különbségek” – mondta a riportban Mikhajlo Fedorov, Ukrajna digitális átalakulásért felelős minisztere. „Mert az orosz rendszer centralizált, monopolizált. És ez a korrupció olyan mértékéhez vezet, amely a háború folytatódásával egyre nyilvánvalóbbá válik.”

Fedorov azt mondja, országa erre a pillanatra készül, amióta 2014-ben Oroszország először megszállta egyes területeit. „Nyolc évünk volt felkészülni” – mondta. Egyelőre sikeresnek is tűnik a felkészülés: az ukrán kormány bevetette a ClearviewAI arcfelismerő programot, hogy azonosítsa a megölt és elfogott orosz katonákat. Elon Muskkal egyezséget kötöttek, hogy az országot még az orosz bombázások közepette is online tartsák a Starlink segítségével. Tömeges titkosszolgálati gyűjtést végeznek, lehetővé téve az ukrán polgároknak azt is, hogy saját maguk, könnyen jelentsék a csapatok mozgását. És ami talán a legkritikusabb, visszaverték az agresszív orosz kibertámadásokat, és megvédték az internet-, energia- és pénzügyi rendszereiket.

A digitális átalakulásért felelős miniszter egyben remek marketingszakember is, benne volt a keze abban, hogy Volodimir Zelenszkij megnyerte a választásokat. A ClearviewAI bevezetését is ő rendelte el, ami egy megosztó technológia, háborús helyzetben pedig főleg, mivel nem tökéletes az arcfelismerő algoritmusa. „Kettős a célunk” – mondja Fedorov. „Először is: értesítjük az orosz katonák hozzátartozóit, és lényegében elmondjuk nekik, hogy nem túl jó ötlet háborúzni Ukrajnával. Tehát figyelmeztetésként szolgál. Másodszor, ez humanitárius cél is – elmondjuk nekik, hol vannak rokonaik, barátaik vagy gyermekeik, hogy ne próbálják megszerezni ezt az információt az orosz hatóságoktól. Mert legtöbbször nem tudják.”

Ukrán tisztviselők szerint az orosz kibertámadások közvetlenül a háború előtt megháromszorozódtak, és a háború kezdete óta agresszíven célozták meg a kritikus infrastruktúrákat. Viktor Zhora, az ukrán állami Speciális Kommunikációs és Információvédelmi Szolgálat helyettes vezetője azonban azt állítja, hogy Moszkva maximálisan kihasználta a támadási képességét. „Az orosz kiberműveletek valószínűleg kimerítették teljes potenciáljukat” – mondta. A több éves kiképzés és a NATO-val való együttműködés viszont sokkal ellenállóbbá tette Ukrajnát a kibertámadásokkal szemben.

Zhora azonban hangsúlyozta, hogy bár nem szabad túlbecsülni Oroszország kiberképességeit, alábecsülni sem kellene a „kifinomultabb” műveleteit. „Továbbra is figyelnünk kell bennük rejlő lehetőségeket, mint a Sandworm, a Fancy Bear, a Gamaredon, és sok más csoport, amelyek még mindig aktívak, és még mindig nagyon veszélyesek” – mondta, utalva számos orosz kormányzati hackercsoportra.