Fontos új funkciót kap a Viber

Már itthon is elérhető a Viber nagy újdonsága

A Rakuten Viber bejelentette legújabb funkciójának, a kétlépcsős hitelesítésnek az érkezését, aminek hála a felhasználók már ezen a platformon is PIN-kód és e-mail segítségével hitelesíthetik fiókjukat. Az üzenetküldés a Viberen már most is végponttól-végpontig titkosított, így harmadik felek nem férhetnek hozzá az adatokhoz. Az eltűnő üzenet funkció pedig további lehetőségeket biztosít a felhasználók számára, hogy ellenőrizhessék, ki olvashatja üzeneteiket.

Azok a felhasználók, akik bekapcsolják a kétlépcsős hitelesítési funkciót, létrehozhatnak egy saját hatjegyű PIN-kódot, és megerősíthetik email címüket. A felhasználó személyazonosságát a bejelentkezésekor akár mobiltelefonon, akár asztali gépén keresztül az egyéni PIN-kód megadásával kell igazolnia. Abban az esetben, ha a kódot elfelejtik, az ellenőrzött e-mail cím segítségével a felhasználó visszaállíthatja a fiókjához való hozzáférését.

A PIN-kód birtokában nem lesz lehetőség a fiók deaktiválására az asztali Viber használatával: aki asztali számítógépen keresztül próbálja deaktiválni a Viber-fiókot, annak a PIN-kódot kell használnia.

A Viber új funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy további biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre fiókjaik adatvédelmének érdekében. A kétlépcsős ellenőrzés védelmet nyújt a hackerek ellen, akik eltérítik a felhasználók fiókjait, hogy spameket küldjenek, vagy hozzáférjenek személyes adataikhoz. A platformon belül a nem ellenőrzött fiókok számának csökkentése nemcsak a platformon megjelenő spam üzenetek számát csökkentheti, hanem egy hatékonyabb és stabilabb alkalmazást is létrehozhat felhasználóinak, hogy világszerte kommunikálhassanak szeretteikkel. Emellett a Viber a jövőben biometrikus hitelesítés hozzáadásán is dolgozik.

A Viber kétlépcsős hitelesítési funkciója Európában kiválasztott helyeken indul, mielőtt világszerte bevezetésre kerülne.