Komoly oka volt annak, hogy Bochkor Gábor leszokott a cigiről

Grósz Petra
2026. 05. 21. 06:58
Bochkor Gábor hosszú éveken át dohányzott, tavaly novemberben azonban elárulta, hogy szakértő segítségét kérte a leszokásban. A műsorvezető immár nyolc hónapja nem gyújtott rá, ennek okáról az Optima Zóna legutóbbi adásában mesélt Till Attiláéknak. Mint kiderült, döntésében közrejátszott édesapja korai halála is.

56 éves volt, tehát ha belegondolsz, én ma idősebb vagyok, mint amennyi apám volt. Én akkor voltam 24. Szívinfarktusban halt meg, ráadásul én találtam meg. Ez nagyon-nagyon beléd ég… Persze, hogy összefüggésbe hoztam a dohányzással, csak ne felejtsük el, hogy amikor ő élt, mondjuk a hetvenes, nyolcvanas években, nem voltak ezek a javasolt orvosi vizsgálatok, még vérnyomásmérés sem volt nagyon. Én arra emlékszem, hogy apukám orvosnál akkor volt, amikor üzemorvoshoz ment egyszer egy évben, vagy amikor kiküldetés előtt ki kellett magát vizsgáltatnia

idézte a Blikk a műsorvezetőt, aki hozzátette: apjának nem nézték a koleszterinszintjét vagy a vérnyomását, így esetében a problémák kezelése is elmaradt.

Nyilvánvalóan ha koszorúér-elzáródás történt, ott vélhetően valamilyen plakk, lerakódás vagy érszűkület is volt a dohányzás hatására, de ezt senki nem vizsgálta, nem volt szív-CT, szívultrahang. Magyarán apukámnál semmi előjele nem volt. Ő nem ivott egyáltalán, egy picit talán túlsúlyos volt, de nem vészesen, viszont a cigarettával a halála igenis összefüggésbe volt hozható.

Mint mondja, ő maga is olyan társadalmi köznyezetben nőtt fel, ahol a dohányzás nemcsak széles körben elfogadott volt, de menőnek is számított.

A dohányzás maga szalonképes, sőt, trendi volt. Azért ne felejtsük el, hogy ha Alain Delon egy filmjelenetben rágyújtott, az szexi volt. Tehát kimondottan menő volt… Bármilyen családban, ha volt netán nemdohányzó család, ott volt kínálós cigi. Elmentél, és az asztalon díszdobozban, általában fém- vagy üvegdobozban ott voltak berakva a cigaretták, és megkínálták a dohányzó vendéget, ha az rá akart gyújtani. Hogy dohányoztak családokban, ez ma már annyira furcsának tűnik, de a legnormálisabb dolog volt a világon. Én így nőttem fel

– fejtette ki a műsorban Bochkor, aki nemrég arról is beszélt, hogy nem feltétlenül venné észre, ha valaki pénzt lopna a bankszámlájáról.

