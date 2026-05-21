Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár (MÁK) határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutya Párt – írja a Népszava.

A párt május 15-én átvette a határozatot, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd ezt.

A MÁk határozata szerint az MKKP-nak vissza kell fizetnie a kampányolásra felvett állami párttámogatást, mert nem érték el az 1 százalékos küszöböt április 12-én. Az ennek érdekében indított gyűjtésük továbbra is folyik.

A visszafizetés a határozat megtámadásával hónapokig elhúzódhat, mivel a visszafizetési kötelezettség akkor lép életbe, amikor a MÁK határozatát a bíróság helyben hagyta, vagy a keresetindításra nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül telt le.

A múlt héten felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt BVSC sporttelepen található székhelyének bérleti szerződését.

Nagy Dávid a választás után két nappal mondott le a pártigazgatói posztjáról.