Ha ilyen routert használ, érdemes azonnal frissíteni

A Cyclops Blink nevű malware több ezer router sebezhetőségét használja ki, de egy firmware frissítéssel orvosolható a probléma – írja a PC World. Bár a hálózati eszközök ritkábban kapnak frissítést, mint egy okostelefon, és nem is lehet olyan egyszerűen elvégezni a műveletet, mint egy mobilnál, de érdemes rendszeresen ellenőrzni, hogy érkezett-e új firmware a routerünkhöz, mert ezek jelentős része komoly sebezhetőségeket foltoz be. Most főleg azoknak javasolt elvégezni a folyamatot, akik 802.11ac-s (tehát Wi-Fi 5-ös) Asus routert használnak (pontos lista lentebb), ugyanis a Sandworm APT által fejlesztett féreg elsősorban ezeket az eszközöket fenyegeti.

A gyártó javaslata szerint érdemes kikapcsolni a távoli vezérlést (ez alapból nincs is bekapcsolva), és új, a korábbinál bonyolultabb jelszót adni az admin profilnak. Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy a Cyclops Blink miképp fertőzi meg a hálózati eszközöket, és az sem lehet biztosan állítani, hogy kizárólag az Asus termékeit támadja, éppen ezért érdemes minden gyártmányú és típusú routernél ellenőrizni, hogy van-e hozzájuk frissítés.

Ezeket az Asus routereket érdemes azonnal frissíteni: