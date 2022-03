Belsős tégla szivárogtat a veszélyes oroszbarát hackercsoporttól

Több ezer belsős beszélgetést hoztak nyilvánosságra a Conti nevű zsarolószoftver-csoporttól, akik korábban Oroszország mellett kötelezték el magukat az orosz-ukrán háborúban – írja a Gizmodo. Nem is akárki szerezte meg ezeket az üzeneteket: egy belsős tégla szivárogtatott.

A nyilvános üzenet azt mondja ki, hogy a Conti teljesen Oroszország mellett kötelezi el magát, és kritikus ukrán infrastruktúra ellen tervez támadást. Úgy tűnik, ez a kijelentés bőven elég volt az egyik hackernek ahhoz, hogy a csoportból több ezer beszélgetést szivárogtasson ki.

A titkos üzeneteket a tégla megosztotta a VX-Underground malware-kutatócsoporttal, ami teljes terjedelmében közzétette itt. Orosztudás és rengeteg szabadidő nélkül nagyon nehéz átnyálazni a kiszivárogtatott szöveget, de az üzenetek között találhatók fájlmegosztó oldalakra mutató hivatkozások, feltörési útmutatók és számos egyéb kedvesség, amelyek árthatnak az eszközöknek, rájuk kattint, így érdemes inkább szakemberekre bízni a feldolgozásukat.

Conti ransomware group previously put out a message siding with the Russian government.

Today a Conti member has begun leaking data with the message “Fuck the Russian government, Glory to Ukraine!”

You can download the leaked Conti data here: https://t.co/BDzHQU5mgw pic.twitter.com/AL7BXnihza

— vx-underground (@vxunderground) February 27, 2022