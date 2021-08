Új okosórákat villantott a Samsung, itt a Galaxy Watch4

A Samsung augusztus 11-én a legújabb hajlítható kijelzős okostelefonjai mellett bemutatta a Galaxy Watch4 és Galaxy Watch4 Classic okosórákat is, amik a cég viselhető eszközeinek történetében nyitnak új fejezetet. Ezeken az új órákon mutatkozik be a Google Samsunggal közösen kifejlesztett Wear OSTM operációs rendszere, a One UI Watch pedig a vállalat eddigi legkényelmesebb felhasználói felülete.

Dr. TM Roh, a Samsung mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke elmondása szerint a Watch4 órákat olyan széleskörű egészségügyi és jólléti funkciókkal látták el, amelyekkel a felhasználók jobban megérthetik a saját testüket. Ezek egyike az új BioActive érzékelő, amely kisebb, kompakt kialakítása mellett is pontos mérésekre képes. Ez az új, három az egyben egység egyetlen chippel képes három nagyteljesítményű érzékelő működtetésére.

Már testösszetételt is mér

Az optikai pulzusmérő, az elektromos szívérzékelő és a BIA (bioelektromos impedancia analízis) segítségével a felhasználók megmérhetik a vérnyomásukat, a véroxigén szintjüket, felfedezhetik az esetleges AFib szívritmuszavart, és mostantól a testösszetételüket is ellenőrizhetik.Az új testösszetételmérővel a felhasználók teljesebb képet kaphatnak az általános egészségi állapotukról, és megismerhetik a vázizomzatuk tömegét, az anyagcseréjüket, a testükben lévő vízmennyiséget és a testzsírszázalékukat.

A testösszetételmérés mostantól azonnal lehetséges lesz,

ehhez elég két ujjal megérinteni az okosórát, amely 15 másodperc alatt közel 2400 különböző adatot rögzít a testről.

A jólléti funkciókkal könnyedén nyomon követhetők a napi tevékenységek is. A felhasználók edzésformák széles palettájáról választhatnak, Csoportos kihívásokat indíthatnak a barátaikkal vagy a családjukkal, és otthoni edzőtermet nyithatnak, ha a Galaxy Watch4-et a kompatibilis Samsung okostévéjükhöz csatlakoztatják, így az elégetett kalóriák és a pulzusszám a nagy képernyőn jelennek meg.

A csendesebb órák alatt a Galaxy Watch4 sorozat a Samsung eddigi legrészletesebb alváskövetésével segíti a minőségi pihenést. A felhasználók csatlakoztatott okostelefonjukkal nem csak érzékelhetik a horkolást, hanem a továbbfejlesztett mérési lehetőségekkel a vér oxigénszintjét is követhetik. A továbbfejlesztett Alvási pontszámokkal a felhasználók többet tudhatnak meg az alvási mintázatukról és kipihentebben ébredhetnek.

Megújult a One UI Watch felülete is, aminek segítségével a telefonra letöltött, kompatibilis alkalmazások automatikusan átkerülnek az órára is. Az olyan, a felhasználók számára fontos beállítások, mint a Ne zavarjanak funkció és a letiltott telefonszámok azonnal szinkronizálódnak. Az Auto Switch biztosítja, hogy a fülhallgatók a használattól függően átkapcsolják a hangot a telefon és az óra között. A Bixby hang-, keret- és gesztusvezérlés segítségével könnyedén személyre szabható a felhasználói élmény. Az alkar kétszer felfelé és lefelé mozgatásával a felhasználók fogadhatnak bejövő hívást, illetve a csukó kétszeres forgatásával elutasíthatják a hívásokat, és figyelmen kívül hagyhatják az értesítéseket.

Bemutatkozik a Wear OS

A Galaxy Watch4 széria az okosórák első generációja, amely a Samsung által kifejlesztett Wear OS operációs rendszerrel érkezik. A Samsung és a Google által megalkotott, egyedülálló platform lehetővé teszi, hogy a felhasználók a csuklójukról egy teljes ökoszisztémához férjenek hozzá, amelynek részei az olyan népszerű Google alkalmazások, mint a Google Térkép vagy a Google Pay[15], és az olyan ismert Galaxy szolgáltatások, mint a SmartThings vagy a Bixby.

Az új platform támogatja a piacvezető, külső fejlesztőktől származó alkalmazásokat is, mint például az adidas Running, a Calm, a Strava és a Spotify, amelyek elérhetők a Google Playen. A továbbfejlesztett beépített iránytű együttműködik a Google Térképpel, így megkönnyíti a felfedezést.

Hardver terén is előrelépések jellemzik a szériát: az órák továbbfejlesztett processzort, részletgazdagabb kijelző és a bővített memóriát kaptak.

A Galaxy Watch4 sorozat az első 5 nm-es processzorral szerelt Samsung okosóra, amely 20 százalékkal gyorsabb processzorral és 50 százalékkal több memóriával, valamint tízszer gyorsabb GPU-val érkezik, mint az előző generáció.

A kijelző felbontása is nagyobb, akár 450 x 450 képpont is lehet, így a kép sokkal élesebb. A 16 GB memória elegendő tárhelyt biztosít a kedvenc alkalmazások, zenék és fotók letöltéséhez és tárolásához. Az óra emellett támogatja az eSIM technológiát is, tehát a felhasználók az okostelefonjuk nélkül, kizárólag az órájukkal indulhatnak el otthonról úgy, hogy kapcsolatban maradhatnak az ismerőseikkel. Üzemidő terén akár 40 órát ígér a cég, 30 perces töltés pedig akár 10 órányi üzemidőt is képes biztosítani.

A Galaxy Watch4 és a Galaxy Watch4 Classic Magyarországon augusztus 11-től augusztus 26-ig előrendelhető. Az alapmodell Bluetooth változata 99 990 forintról, míg az LTE modell 119 990 forintról indul. A forgatható keretes Galaxy Watch4 Classic 42 mm-es Bluetooth verziója 134 990 forintos, LTE változata pedig 154 990 forintos kezdőárat kapott.