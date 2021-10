Mágnes Miska: meglepően praktikus a DJI új moduláris akciókamerája

Az Action 2 egyik nagy újdonsága, hogy jóval kisebb és könnyebb, mint az elődje. A kamera modul 39×39×22,3 mm, lényegében fele akkora, mint a 65x42x35 mm-es korábbi verzió, súly terén pedig még nagyobb az eltérés, hiszen a 134 gramm helyett egy 56 grammos kütyüt kapunk. Bár egyes gyártók mérnökei továbbra is elég ügyesek abban, hogy időről időre egyre kisebb testbe zsúfolják be ugyanazt a technológiát, de itt nem erről van szó: a DJI moduláris kivitellel érte el a méretcsökkentést, bónusz továbbá, hogy ezzel a megoldással testreszabhatóvá tette a kamerát.

DJI Action 2 akciókamera

Hogy értsük miről is szól ez a modularitás, első körben tudni kell, hogy az Action 2 két kiszerelést kapott: az egyik a Dual Screen Combo, a másik pedig a Power Combo. Mindkét csomag lényege, hogy tartalmazza a 12 megapixeles CMOS szenzorral és 1,76 hüvelykes hátlapi kijelzővel szerelt kamera modult, illetve az említett csomagoktól függően az elülső kijelzőt biztosító Front Touchscreen Modult vagy a simán csak extra aksival szerelt Power Modult.

Az ütés-, por- és tíz méterig vízálló, 580 milliamperórás aksival szerelt kamera modul önmagában is használható, viszont a Front Touchscreent felcsatolva kapunk egy extra, felénk néző (szintén érintésérzékeny) kijelzőt, méghozzá extra aksi (1300 mAh) kíséretében. A Power Modul szintén extra telepet (1300 mAh) biztosít, amivel – második kijelző hiányában – közel fél órával tovább tudunk felvételeket rögzíteni. Akinek tehát fontos, hogy szelfi típusú felvételeket is tudjon rögzíteni, amiközben látja saját magát, annak a Dual Screen Combo lehet ideális, akinek viszont erre nincs igénye, annak elég lehet a jóval olcsóbb Power Combo kiszerelés is.

Érdemes tudni továbbá, hogy bármelyik csomagot is válasszuk, később adott a lehetőség, hogy külön vásároljunk Power Modult vagy akár Front Touchscreen Modult – és a külön beszerezhető kiegészítők sora ezzel még nem ért véget, de erre kicsit később külön is kitérünk.

Mágnes Miska

Az Action 2 persze nem csak attól praktikus, hogy cserélgethetjük rajta a modulokat, hiszen a DJI az OM képstabilizátorok után itt is mágneseket használ a különböző alkatrészek rögzítéséhez. A modulok kifejezetten erős mágnesekkel kapcsolódnak egymáshoz, két karommal pedig extrán biztosíthatók. Nekünk minden próbálkozásunk ellenére sem sikerült olyan szituációt előidéznünk, amikor az egységek elváltak volna egymástól, és ugyanez volt a helyzet, mikor az alapcsomagban megtalálható, az akciókamerás tartozékhoz passzoló mágneses rögzítőre tettük fel a kamera modult. Sőt a mágnesek akkor sem engedtek a kapcsolatból, mikor egyszerre használtunk két egységet – merthogy az alulra kerülő Power és Front Touchscreen kiegészítő alja is mágneses.

Ez a megoldás azért is remek, mert nemcsak az eltérő egységeket lehet így viszonylag gyorsan cserélgetni, de a mágnesnek hála maga a kameramodul vagy a kombóban használt kiegészítők is stabilan felhelyezhetők a „kompatibilis” fém felületekre – vízszintesekre, de akár függőlegesekre is. Mi rátettük egy korlátra, egy hajó fedélzetének fém burkolatára és egy szék állványára is, és az Action 2 mindenhol stabilan tartotta pozíciját. Ennek hála egészen különleges helyeken is lehet stabil videókat rögzíteni, és teljesen hétköznapi szituációkban is jól jön ez a megoldás: az említett hajón például tripod nélkül tudtunk timelapse videót készíteni, méghozzá úgy, hogy nem kellett amiatt aggódni, hogy az apró kamera esetleg megmozdul (vagy leesik) menet közben.

És ez nem minden, ugyanis a mágneseknek hála az Action 2 használható testkameraként is. Mindkét csomagban van egy állítható nyakpánt, aminek a végére egy szintén mágneses tartó került. Ezt be kell lógatni a pólónk alá, majd kívülről „felpattintani” rá a kamera modult. Póló esetén attól nem kell tartani, hogy leesik, mi nem tudtunk úgy ugrálni, hogy ez sikerüljön, és még egy vastagabb pulcsinál is biztonságos ez a módi, ha nem éri erős behatás a modult. Ha pedig a mellkasunkon a kamera, akkor bejárható vele egy fesztivál, egy épület vagy bármilyen helyszín, és anélkül készíthetünk remek felvételeket, hogy kézben kellene tartani az eszközt.

A DJI persze ennél jóval extrémebb helyzetekre tervezte az eszközt, szörfözéshez, rázósabb bringázáshoz, motorozáshoz, de jól használható túrázás vagy a nyaralás megörökítésére is, sőt az extra képernyős modulnak hála vlogolásra is alkalmas. És nem csupán azért, mert így látjuk magunkat felvétel közben, de ilyenkor kapunk három újabb mikrofont (a kameramodulon található egy mellé), amikkel a normális képminőség mellé még zajos környezet esetén is kifejezetten jó hangminőség rögzíthető. Emellé néhány szolgáltatáson (Facebook, YouTube) keresztül már adott a live streaming lehetősége (1080p/30fps) is, illetve az Action 2 akár webkameraként is használható – már ha valakit nem zavar, hogy nagylátószögben fog közvetíteni.

De mit tud a kamera?

Az Action 2 persze nemcsak a funkcionalitását illetően fejlődött az elődjéhez képest, ezúttal egy 1/1,7 hüvelykes szenzort kapunk, nagylátószögű lencsével, 155 fokos látószöggel és 2,8-as rekeszértékkel, így még kevésbé ideális fényviszonyok között is egész jól helyt áll a kamera. Fotók, lassított és timelapse és hyperlapse felvételek is készíthetők vele, de a kütyü alapvetően videózásra van kitalálva, és ezen a területen ismét elég széles skála áll a rendelkezésünkre, mind a felbontást, mind a képfrissítést, mind a képarányt illetően. Íme a teljes lista:

4K (4:3): 24/25/30/48/50/60fps

24/25/30/48/50/60fps lassított 4K (16:9): 100/120fps

100/120fps 4K (16:9): 24/25/30/48/50/60fps

24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 24/25/30/48/50/60fps

24/25/30/48/50/60fps lassított 2.7K (16:9): 100/120fps

100/120fps 2.7K (16:9): 24/25/30/48/50/60fps

24/25/30/48/50/60fps lassított 1080p: 100/120/200/240fps

100/120/200/240fps 1080p: 24/25/30/48/50/60fps

Az érintőképernyőnek hála újra barangolhatunk a jól ismert menüben. Akciókamera lévén nem maradunk képstabilizálás nélkül, az extrém helyzetek ellenére is élvezhető felvételekről a DJI saját fejlesztésű RockSteady 2.0 és Horizon Steady technológiái gondoskodnak – ezeket külön-külön aktiválhatjuk az éppen aktuális szituációnak megfelelően az érintőképernyő menüit használva. A bekapcsoló gombot kétszer megnyomva választható felvételtípus (kép, videó, timelapse stb.), majd a kijelzőn jobbra, balra, fel és le suhintva érhetők el a funkciók, a felbontástól kezdve a beállításokon át az elkészült anyagaink visszanézéséig.

A kamera modul 32 GB beépített tárhellyel rendelkezik, ebből nagyjából 22 GB érhető el a felhasználó számára, viszont a Power vagy Front Touchscreen modult csatlakoztatva már kapunk SD-kártya helyet is, amivel akár 256 GB-ig nyújtózkodhatunk. Fontos ugyanakkor, hogy csak az alap kamera víz- és porálló, a csatlakoztatható modulokkal csak akkor szabad alámerülni, ha az eszköz mellé beszerezzük az IP68-as minősítéssel rendelkező védőtokot is.

A kamera aksija 1080p/30fps mellett közel 70 perc üzemidőt biztosít, a Front Touchscreen Modullal ez az intervallum 160 percre nő, míg a Power Modullal akár 3 óra is elérhető. Nagyobb képfrissítésre, felbontásra váltva, illetve a képstabilizáló funkciók bekapcsolásával persze csökkennek ezek a számok, 4K-ban, a RockSteadyt bekapcsolva például 40 percnél biztos nem tudunk tovább rögzíteni a pici kamerával, szóval már csak emiatt is érdemes csatlakoztatni valamelyik modult – azok ugyanis automatikusan ellátják energiával a fő egységet.

Fontos továbbá, hogy ezúttal sem maradunk kapcsolódó alkalmazás nélkül: a kamera vezérelhető a DJI Mimo applikációval, ezen keresztül frissíthető a firmware (ezt érdemes azonnal meglépni a kicsomagolás után), illetve itt is kapunk különböző szerkesztési lehetőségeket, amikkel villámgyorsan készíthetők a közösségi médiában megosztható tartalmak.

Mennyi az annyi?

Az Action 2-ből a Dual Screen Combo hazánkban 210 ezer forintba kerül, és ezért a pénzért a csomag tartalmazza az aprócska akciókamerát, az érintőkijelzős modult, a mágneses nyakpántot, egy mágneses gömbfej adaptert állványokhoz, egy mágneses rögzítőt a villás/csavarós kiegészítőkhöz, illetve egy USB-C/USB-A tápkábelt. A Power Combo ára 160 ezer forint, itt ugye egy teljesítmény modult kapunk, és a másik csomaghoz képest hiányzik a gömbfej adapter.

A gyártó továbbá most is gondoskodott jó pár külön beszerezhető kiegészítőről: a vízálló tokot már említettük, ebbe egyszerre befér az alap kamera és egy modul, van továbbá teleszkópos mini tripod, szintén teleszkópos, de távirányítóval is ellátott tripod, a kamerát a vízfelszínen tartó szivacsos lebegő markolat, továbbá mágneses fejpánt, extra mikrofon és még makró lencse is – mondjuk az utóbbi létjogosultsága véleményünk szerint erősen megkérdőjelezhető.

A teljes képet nézve kijelenthető, hogy a DJI Action 2 nemcsak egy újabb rókabőr lett, vagy finomabban fogalmazva, kötelező frissítés, hiszen a gyártó tényleg előállt egy olyan új koncepcióval, amivel a terméke többféle igényt kielégít, és olyan praktikus megoldásokat biztosít, amikre a konkurensek nem feltétlenül képesek. Ráadásul az árazással sem szaladt el a ló, hiszen a kétkijelzős megoldás ugyanannyiba kerül, mint a hasonló funkciókat kínáló GoPro 10. A képminőség lehet, hogy jobb az amerikai gyártónál, cserébe viszont itt sokkal kisebb a méret, a moduláris/mágneses megoldás pedig sokak számára egészen új lehetőségeket nyithat meg.