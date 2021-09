Ezek lesznek az okosotthon trendek 2022-ben

A Statista adatai szerint 2025-re globálisan a háztartások ötödében lesz már okosotthon készülék – idézi a Wavin közleménye. A növekvő fogyasztói igények egyre kifinomultabb és fejlettebb intelligens megoldásokat hívnak életre, amiket többek között a zöld gondolkodás, energiatakarékossági szempontok és kényelmi funkciók hajtanak. Ezek összessége az okosotthon piacának következő robbanásához vezethet. A haladó épületgépészeti megoldásokat kínáló Wavin összeszedte azt a nyolc trendet, amire érdemes figyelni 2022-ben.

Zöld gondolkodásmód

A klímaváltozással összefüggő időjárási szélsőségek, – árvizek, tűzvészek, aszályok – a hétköznapi embert egyre jobban a környezettudatosság felé terelik. A trendek azt mutatják, hogy az emberek ezt a gondolkodásmódot az otthonukban is alkalmazzák majd és új eszközöket vetnek majd be. Okos vezérléssel például akár előre felkészülhetünk egy közelgő viharra úgy, hogy a szikkasztóban helyet biztosítunk a várhatóan lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíznek.

Okos vezérlésbe kapcsolódás és központosítás

A régebbi építésű otthonok úgynevezett fel-okosítására is kifejezett igény mutatkozik. Hogy az ilyen típusú megoldások már most elérhetőek, arra jó példa, hogy a Magyarországon közkedvelt, kombinált padló-radiátoros fűtés rendszerek egésze is bekapcsolható okos vezérlésbe. Erősödik az a trend is, hogy az okosházak egy közös kommunikációs nyelven kommunikáljanak, azaz az ingatlanokba beépített részegységek képesek legyenek kapcsolatot létesíteni egymással és egy nagy egészként optimálisabban működni.

Energiatakarékosság a hűtés-fűtésben

Világszerte, többek között az egyre szigorodó kormányzati előírások miatt az új épületek többségének intelligensebb fűtési és hűtési rendszerekre van szüksége. 2021-től a hazai energetikai szabályozásnak megfelelően az új építésű ingatlanok energiaigényének 25%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni. Úgy tűnik, az ágazat az „intelligens fűtés” koncepciójától az „otthoni energiagazdálkodás” felé fordul. Már a piacon vannak olyan okos-termosztátok, amelyek a felületfűtési és hűtési rendszereket együtt vezérlik, energiatakarékosak és képesek a megújuló energiaforrásokat is megfelelően kezelni.

Egészségtámogatás éjjel-nappal

Az intelligens otthonok képesek lesznek nyomon követni és észlelni az egészségünkben bekövetkező változásokat, amelyre óriási kereslet mutatkozik. Fejlettebb alvásfigyelő készülékek már most is képesek felismerni a depresszió korai jeleit. Várhatóan az okosotthonok alapfelszereltsége lesz a testhőmérséklet-felügyeleti rendszer, de az allergéneket észlelő szenzoroktól kezdve a testünkben bekövetkező változásokat jelző fitnesz modulokig számos fejlesztés járulhat hozzá az egészségünk megőrzéshez.

Otthoni munkavégzést segítő megoldások

A Covid-19 járvány miatt az otthoni munkavégzés sosem látott dinamikával nőtt. Ez a tendencia valószínűleg a jövőben is fennmarad, ezért szükségessé válhat az otthoni irodai automatizálás. A levegő minőséget, páratartalmat szabályozó szellőztető rendszerek, intelligens hangszórók, kijelzők és más eszközök megjelenése az utóbbi években megnyitotta az utat az új, okos irodai megoldások felé, amelyek drámaian javítják a munkamódszereket. Az okos kijelzők segíthetnek pl. a dolgozóknak a videóhívások lebonyolításánál, de az üzleti alkalmazásokból származó releváns információk kinyerésénél is.

Még intelligensebb fényrendszerek

Az intelligens fényrendszerek már most számos működési funkcióval egészülnek ki, mint az hang vagy gesztus érzékelés, vagy a távoli aktiválás. 2022-ben még kifinomultabb technológiákkal bővülhet ez a szegmens: egyre népszerűbbek lesznek azok a megoldások, amikor a helyiségben lévő fény mennyiségének megfelelően a rendszer maga állítja be a belső tér fényeinek intenzitását. Egy másik izgalmas funkció a fényszimulációk, amelyek a ház-biztonságot növelik a hosszú ideig felügyelet nélkül hagyott otthonoknál.

Kifinomult érzékelők

A kifinomult szenzortechnika egyre több területen kap szerepet. Az okos vízgyűjtő aknáktól kezdve – amelyek lehetővé teszik, hogy a várható esővízkezelési problémákat a bekövetkezésük előtt jelezzék – az ún. occupancy felügyeleti rendszerekig dinamikusan fejlődik ez a szegmens is. Az occupancy szenzorok érzékelik, ha a hely el van foglalva és ez alapján kapcsolják a lámpákat és a fűtést. A jövőben ezek az érzékelők képesek lesznek megtanulni a mozgásmintákat, és ebből meg tudják különböztetni az egyes személyeket. Ez a funkció betörés-érzékelőként is integrálható a biztonsági rendszerekbe is, amely az okosotthonok egyik alapvető igénye lesz.

Mesterséges intelligencia és hangvezérlés

Az AI-képes eszközök megtanulnak majd önállóan működni, a felhasználói viselkedés és a szenzor adatok alapján. Ez nagy segítség lehet az időseknek, a gyermekeknek és a fogyatékkal élőknek. A hangvezérelt megoldások versenye is tovább éleződik, amelynek éllovasai pl. az Alexa, Siri és a Google Assistant. Az intelligens TV-k központi vezérlő rendszerekként is egyre inkább szolgálnak hagyományos szórakoztató szerepük mellett.