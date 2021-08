Magyar lányok képeit lopják az instagramos csalók

Átverés terjed az Instagramon, amiben attraktív, fiatal lányok képeivel élnek vissza a csalók, az OnlyFans szolgáltatás nevét is kihasználva. Erre több külföldi hírportál is felhívta a figyelmet a közelmúltban, de most már több magyar felhasználót érintő esetet is jeleztek felénk ismerőseink és olvasóink a napokban.

A kiberbűnözők a nyilvánosan elérhető képek lementése után a felhasználó fiókjának nevét is lemásolják, annyi különbséggel, hogy a kamufiók nevének végére odabiggyesztenek egy aláhúzásjelet (tehát a „csinicsajból” például „csinicsaj_” lesz) . A kreált profil leírásában egy látszólag OnlyFans profilra mutató linket lehet találni, ami népszerű platform a szexmunkások körében. A link valójában adathalász felületre vezet, amin keresztül a csalók bankkártya-adatokat próbálnak elcsaklizni a netezőktől további pikáns képeket ígérve.

Sajnos az ilyen jellegű csalások nem annyira ritkák a közösségi oldalakon, és a felhasználóknak a szokásos tanácsokkal lehet csak szolgálni: jelentsék a kamufiókokat, a visszaélések elkerülése érdekében pedig lakatolják le a profiljukat privát láthatóságra, és mindenképp kezeljék fenntartással a profilok leírásaiban elhelyezett linkeket.