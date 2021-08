Tinderen keresi a gazdikat egy német állatmenhely

Egy német állatmenhely új megközelítéssel próbál szerető otthont találni elhagyatott kutyáknak és cicáknak: profilt regisztrál nekik a Tinderen, annak reményében, hogy a társkeresők egy állatkát választanak társul.

A Munich Animal Welfare Association egy reklámcéget kért fel a tizenöt állat befotózására, akik közt ott van például egy fekete-fehér cica, „Captain Kirk” is, saját leírással és bemutatkozó szöveggel. Jillian Moss, a menhely dolgozója a Reutersnek elmondta: eddig rengeteg „jobbra húzást” kaptak, de a potenciális gazdit minden esetben interjúnak vetik alá, mielőtt hazavihetné a kiszemeltjét. Ennek célja, hogy csak komoly és hosszútávú kapcsolatra vágyókhoz kerüljenek a kedvencek.

A German animal shelter is trying a new approach to find homes for abandoned pets: It’s posting their profiles on Tinder in the hope that lonely humans looking for love might also enjoy the company of a cat or a dog 🐾 https://t.co/OVZSYBmA7k pic.twitter.com/yLR1oWJ4fy

— Reuters (@Reuters) August 11, 2021