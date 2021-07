Az LG iPhone-okat fog árulni a saját boltjaiban

Az LG viszonteladói megállapodást kötött az Apple-lel, melynek eredményeként saját okostelefonjai helyett iPhone-okat és más Apple termékeket fog árusítani boltjaiban, így Apple Watch okosórát is. Ugyan a hír korábban már felreppent, most már hivatalosan is megerősítették a dél-koreaiak. A cég közlése szerint az értékesítést a jövő hónapban kezdik meg, és egyelőre csak a dél-koreai piacon.

Az LG április elején erősítette meg, hogy július végével felhagy a veszteséges okostelefon-gyártással, miután 2015 második negyedéve óta gyártotta veszteséggel a mobilokat, és az ágazat halmozott vesztesége azóta megközelítette a 4,5 milliárd dollárt. A cég az utóbbi időszakban vevőt keresett mobilgyártó ágazatára, de nem járt sikerrel.