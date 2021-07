Évek óta várt funkciót kaphat az iPhone 13

Több szivárogtató is állítja már, hogy az Apple idén ősszel érkező iPhone-jai Always –On Displayt is kapnak, amit eddig csak okosórán vezetett be a cég. Az ilyen típusú megjelenítés lényege, hogy egyes információk a lezárt képernyőn is mindig megjelennek, például egyes értesítések, az aktuális dátum és idő, vagy az időjárással kapcsolatos tudnivalók.

A lépésnek már ideje is lenne, hiszen az androidos telefonok világában a másodlagos kijelzőt már több éve használják olyan gyártók, mint a Samsung vagy a Google. Max Weinbach, hírhedt szivárogtató szerint a kijelző csak minimális szinten lesz személyreszabható.

Az iPhone 13 az eddigi pletykák alapján többek közt jobb kamerarendszert kap, és elérhető lesz 1 TB tárhellyel felszerelt változatban is. Ha az információk igaznak bizonyulnak, akkor az iPhone 13 Pro Max lehet az első olyan Apple telefon, amibe 4000 milliamperóránál nagyobb teljesítményű telep kerül. Úgy tűnik, hogy idén még több árnyalatot tervez bevezetni a cupertinói cég, a pletykák szerint az iPhone 13-mal megjelenik a Rose Pink szín, illetve egy Sunset Gold opcióról is hallani lehet. Már a pontos dátum is körvonalazódik: szeptember 14-én esedékes a bemutató, ami után három nappal később elindul az előrendelések felvétele. A vásárlók pedig szeptember 24-én kaphatják kézhez az eszközüket.