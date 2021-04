A Sonos új hangszórójának a merülés sem ártott

A prémium kategóriás hangcuccairól híres Sonos először tavaly merészkedett be a hordozható eszközök piacára a Move névre keresztelt termékével , ám az a kütyü még messze volt a sokak által kedvelt, könnyen elpakolható/mozgatható kompakt megoldásoktól. Ezt az űrt hivatott betölteni az április 20-án érkező Roam, ami akár egy farzsebbe is befér, nem mellesleg az amerikai gyártó eddigi legokosabb és legpraktikusabb hangszórója.

A Sonos március elején jelentette be, hogy április közepén új terméket dob piacra, és a Roam a nevéhez méltóan (szabad fordításban barangol, bolyong) tényleg egy ízig-vérig hordozható hangszóró. 168 milliméter széles, 62 mm mély és 60 mm magas, a súlya 430 gramm, a kialakítása pedig elég strapabíró. A szilikon borítású oldalaknak, a hangszórók előtti „rácsnak” és a masszív műanyag hátlapnak hála az sem kottyan meg neki, ha elejtjük, ráadásul ez a gyártó első olyan terméke, ami IP67 szabvány szerint védelemmel rendelkezik. Ennek megfelelően ledobható a homokba, a finom szemcsék nem jutnak be olyan helyre, ahová nem kellene, és a hangszóró azt is kibírja, ha vízbe ejtjük. A strandra értelemszerűen még nem tudtunk lemenni vele, de a teszt során lemostuk egy csap alatt, sőt egy akváriumba is betettük: a Roam nemcsak gond nélkül működött a víz alatt, de később sem adta jelét annak, hogy ártott volna neki a merülés.

Kis testben nagy tüdő

Ami a kialakítását illeti, a hangszóró kényelmesen fogható (remekül betölti a képzelt mikrofon szerepét, amikor felcsendül a kedvenc számunk), az alján helyett kapott négy gumitalpacska, de akár állítva is használható. Ilyenkor felül találjuk a kezelőszerveket: a hangerőszabályzókat, a Play/Pause kapcsolót, illetve egy külön gombot a mikrofonnak, aminek főleg akkor lesz szerepe, ha ki akarjuk használni az okosfunkciókat – erre később részletesen is kitérünk.

Ezeken felül csak a hátsó bekapcsoló gomb, illetve egy USB-C port kapott helyet az eszközön, utóbbi a töltéshez szükséges, amihez kábelt is kapunk. USB-ről ezúttal sem játszható át zene az eszközre, adott viszont a vezeték nélküli töltés. Erre a célra a hangszóró mellé külön vásárolható gyári megoldás, de adott a Qi-kompatibilitás is, így akár a már meglévő eszközeinkkel is megoldható a feladat – esetünkben az IKEA olcsóbb termékei tökéletesen megállták a helyüket.

A hangszóró beüzemeléséhez most is szükséges a Sonos applikáció, továbbá az eszköz akkor szól a legjobban, ha wifin keresztül használjuk, de a tavaly piacra dobott Move-hoz hasonlóan adott a Bluetooth kapcsolat is (a Sonos ökoszisztéma sajátosságai miatt ez nem jellemző a gyártó legtöbb termékére). Ami komoly fejlődés ezen a téren, hogy a Roam már bármilyen közbeavatkozás nélkül, magától vált a vezeték nélküli hálózat és a Bluetooth között. Így akkor sem szakad meg a zene, ha a zsebünkben lévő telefonunkkal kisétálunk a kertbe a vezeték nélküli hálózatunk hatótávján túlra. A pofás kis hangszórónak ugyanakkor korántsem ez az egyetlen okossága, mielőtt viszont rátérnénk a többi praktikus funkcióra, érdemes kicsit elidőzni a hangzásnál.

A burkolat alatt két H-osztályú erősítő kapott helyet, mindegyikhez egy-egy meghajtó tartozik: az egyik a mély- és középhangokért felel, míg a másik a magas tartományért. A méret erősen limitálja az eszköz képességeit, nem kapunk olyan részletes hangzást, mint a Move vagy egy Sonos One SL esetében, de a saját kategóriáján belül bőven az átlag felett teljesít a Roam.

Szépen és tisztán szólalnak meg a zenéink, és az erőt sem spórolták ki a maroknyi eszközből: egy nagyobb szobát simán képes kitölteni, a szabadban viszont már érezni a korlátait, egy kerti bulihoz egy ilyen eszköz egymagában kevés lesz. Viszont még maximumra csavarva sincs torzítás, ráadásul a basszusra sem lehet panasz, bár az kétségtelen, hogy ezen a téren a Roam nem éri be a mély hangokra felhúzott konkurenciát.

A rendszer része

A gyártó többi termékéhez hasonlóan ez a hangszóró is sztereópárba köthető egy hasonló eszközzel, ilyenkor sokkal jobb hangzást kapunk, de ez a funkció csak wifinél működik. Bluetooth esetén nincs mód arra, hogy összeházasítsunk két ugyanolyan eszközt, ami azért furcsa, mert ez a lehetőség régóta elérhető jó pár konkurens terméknél.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a vezeték nélküli hálózattal is csak akkor lehetünk maradéktalanul elégedettek, ha a saját wifinkre csatlakozunk, egy másik hálózat használata körülményes, így az otthonunkat elhagyva okosabb csak a Bluetooth kapcsolatra hagyatkozni.

A Sonos ökoszisztémával rendelkező felhasználók viszont most is örülhetnek, hiszen a Roam ugyanúgy beilleszthető egy már meglévő rendszerbe, mint a cég korábbi termékei. Ennek hála egyszerre szólhat ugyanaz a zene több eszközön, az új hangszóróval pedig könnyedén vihetjük magunkkal a kedvenc dallamainkat bárhová a házban, lakásban: a konyhába, a teraszra, és a vízállóságnak hála akár a zuhany alá is. És ez még nem minden, ugyanis a Sonos hangcuccok között elsőként a Roam kapta meg az úgynevezett Sound Swap funkciót, amivel az applikáció megnyitása nélkül is átjátszható a zene egyik eszközről a másikra.

Tegyük fel, hogy van egy kertünk, kinn hallgatjuk a zenét, de a házba visszatérve szeretnénk, ha megszólalna a benti Sonos eszközünkön is. Ehhez nem kell mást tenni, csak közel menni a másik hangcucchoz, rövid ideig nyomva tartani a Roam Play/Pause gombját, és az éppen játszott szám megszólal a benti hangfalon. Ez működik visszafelé is, ha tehát benn szól a zene, de azt szeretnénk „magunkkal” vinni a szabadba (vagy akár a kocsiba), akkor szintén csak nyomva kell tartani a gombot, és a muzsika „átvándorol” a hordozható eszközre. A mozdulat megismétlésével az is elérhető, hogy ugyanaz a zene egyszerre szóljon mindkét eszközön, így megint csak nem kell a telefonunkon lévő Sonos applikációban bogarászni.

És a trükkök ezzel még nem értek véget: a Roam fel van vértezve a Trueplay technológiával is, ami ezúttal már wifi és Bluetooth kapcsolat esetén is működik. A fejlesztés lényege, hogy az eszköz az integrált mikrofon segítségével szépen felméri a környezete akusztikáját, és ennek ismeretében optimalizálja a hangzást, hogy mindig a legjobb élményt kapjuk. Nekünk ráadásul semmi dolgunk ezzel, hiszen a beépített szenzoroknak hála az eszköz tudja, ha mozgatjuk, és letéve automatikusan, magától elvégzi a kalibrálást.

Szintén komoly pozitívum, hogy a Roam okoshangszóróként is használható, hiszen beépített Amazon Alexával és Google Asszisztenssel is rendelkezik (de tudja az Apple AirPlay 2-t is). A Google esetében ugyan trükközni kell, hogy itthon is integrálhassuk a meglévő rendszerünkbe (elég egy támogatott országot, például az Egyesült Királyságot beállítani a Sonos fiókunkban), de ha ezzel megvagyunk, akkor a kütyü a beépített mikrofonnak hála akár hangvezérlésre is használható, illetve az Asszisztens is képes rajta keresztül reagálni a feltett kérdéseinkre.

Családi ügy

A Sonos Roam remek eszköz, az ára viszont 65 ezer forint, így nem ajánlható mindenkinek. Aki csak egy hordozható hangszórót szeretne, az ennél jóval olcsóbban is talál magának alternatívát. Az amerikai gyártó új terméke elsősorban azoknak szól, akik már elkötelezték magukat a Sonos vezeték nélküli megoldásai mellett, vannak otthon ilyen hangcuccaik, és szeretnének egy olyan extra eszközt, ami strapabíró és hordozható, ugyanakkor illeszkedik a már meglévő ökoszisztémába, nem mellesleg okoshangszóró is egyben. Nekik nem lehet kérdéses a választás, ha a Move-nál kisebb hordozható hangszóróra vágynak.

A Roam emellett azoknak lehet érdekes, akik régóta kacérkodnak egy Sonos termék vásárlásával. Az új kütyü számukra jó belépő lehet, hiszen tud mindent, ami miatt a gyártó termékei egyre népszerűbbek, egy későbbi rendszer alapja lehet, és a hordozhatóság mellett nem elhanyagolható az sem, hogy a méreteihez képest a hangzása is remek. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Sonos eddigi legolcsóbb eszközéről van szó – már ha nem számoljuk az IKEA-val közösen tető alá hozott polc– és lámpahangszórókat.