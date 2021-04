Kuka kerülhet az Android 12-be

A Google májusban tartja éves fejlesztői konferenciáját, ahol jó eséllyel arról is szó esik majd, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer soron következő verziója. Ám mielőtt még a hivatalos bejelentés megtörténne, már számos információ kiszivárog a mobilszoftver előzetes fejlesztői változataiból.

Az XDADevelopers szúrta ki az arra utaló jeleket, hogy az Android 12 kaphat egy Kuka/Szemét mappát a tárhely beállításai közt, ami leginkább az asztali számítógépek rendszereinek lomtárára hasonlítana. Az opcióra kattintva egy értesítés jelenne meg arról, hogy éppen mennyi helyet foglalnak az ott gyűjtött, törölt fájlok, melyektől végérvényesen meg lehetne válni a kuka kiürítésével. A gyűjtőmappa főleg azért hasznos, mert a törlés után még 30 napig visszaállíthatók a benne tárolt fájlok.

Mivel még egy fejlesztés alatt lévő funkcióról van szó, kérdéses, hogy végül élesben is bekerül-e a rendszerbe.

Acc. to a report by @xdadevelopers, Google may add a Trash Bin in the settings app starting with Android 12.

Src – https://t.co/EfIHyXRow5

Img crd – @xdadevelopers #Android #android12 #Recycle pic.twitter.com/Im8SHiki0K

— TechVerit – Shyam (@TechVerit) April 17, 2021