Hasznos gombbal bővül a Windows 10 menüje

A Microsoft új előzetest tett közzé az Insider program résztvevőinek a Windows 10 fejlesztés alatt álló verziójából (Preview Build 21359), amiből kiderül, hogy a Start menü Főkapcsoló menüje új gombbal bővül. Az Alvó állapot, Leállítás, Újraindítás opciók alá bekerül a „Restart apps after signing in” lehetőség, ami annyit tesz, hogy a bejelentkezést követően újraindulnának a kilépéskor megnyitott alkalmazások is.

A gomb kis magyarázatra szorul, mert elsőre nem nagyon érteni a létjogosultságát. Valójában a Windows 10 tavaly tavaszi kiadásában megjelent egy korábbi fejlesztéshez kapcsolódik, ami újraindítás előtt elmenti, hogy éppen milyen alkalmazások voltak nyitva, majd a rendszer újabb betöltésekor azokat automatikusan elindítja. Ez azonban nem alapértelmezett funkció, azt egy külön kapcsolóval kell aktiválni. Míg a start menüben erre nem terveztek külön gombot, a gépház alatt kellett egy hosszabb úton beállítani, az új verzióban láthatóan pedig sokkal egyszerűbb lesz a művelet: egyszerűen be kell pipálni a Főkapcsolóban, hogy kérjük.

Az újítás a Windows 10 21H2 –es csomagjával érkezik meg a felhasználók szélesebb köréhez, valamikor az év vége felé.

*Update* Microsoft kills Windows 10 Timeline sync, news and interests for all & new restart option with new build https://t.co/hKHDpKTs1N

— WinCentral (@TheWinCentral) April 15, 2021