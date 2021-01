Már dolgoznak a mobilon is bemutatható digitális oltási könyvön

Többek közt a Microsoft, a Mayo Clinic és az Oracle is tagja annak a társulásnak, amely elkezdte kidolgozni az oltási útlevelek digitális hozzáférhetőségének részleteit- számol be róla a The Verge. A Vaccination Credential Initiative (VCI) nevű koalíció célja, hogy a koronavírus ellen beoltott személyek egyszerűen, biztonságosan és gyorsan juthassanak hozzá digitalizált formában az oltásról szóló igazolásukhoz okostelefonjukon keresztül, ami megkönnyítené az ellenőrzések folyamatát a jövőbeli koncerteken, vagy az utazások alkalmával.

Ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás a megfelelő adatvédelmi keretek lefektetése, a biztonsági szakértők korábban többször is beszéltek arról, hogy az igazolásoknak megfelelő titkosítást kell kapniuk, illetve mobil nélkül is hozzáférhetőnek kell lenniük. A koalíció jelenlegi javaslata utóbbi esetre egy szkennelhető QR-kóddal kiegészített PDF dokumentum, ami pendrive-on lenne hordozható. A koalíció az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) közösen dolgozik a fejlesztésen, ami világszerte elérhető lenne.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban a karácsony előtti kormányinfón beszélt arról, hogy a tömeges oltás után az oltási könyv az útlevél és a személyi igazolvány mellett fontos okirat lesz. Szinte biztosan lesznek olyan szabályok, például a légitársaságoknál, amelyekkel különbséget tehetnek azok között, akik beoltatták magukat és akik nem.

Magyarország is részt vesz a vakcinaigazolás tesztelésében

A Guardtime deep tech vállalat pedig a lapunkhoz eljuttatott közleményében hétfőn arról tájékoztatott, hogy elsőként Magyarország, Észtország és Izland csatlakozott elsőként az általuk VaccineGuard platform teszteléséhez, melynek célja, hogy összehangolja a globális oltási programokat a megbízható vakcinaigazolások segítségével.

A VaccineGuard képes lesz kiemelten fontos adatok megjelenítésére, információkat nyújt a vakcinák terjesztéséről, azok beadásáról, figyeli a nemzeti és helyi előírások betartását, ezáltal meg tudja határozni az adott állampolgárok jogosultságát a vakcinára, valamint azt is, hogy mikor kerülhetnek sorra az oltási programban. Emellett a nap 24 órájában valós idejű adatokat szolgáltat az egészségügyi hatóságoknak az oltási programról és annak eredményeiről.

A platform automatizált jelentéseket küld az oltási helyekről, figyelemmel kíséri az oltásállományt, lehetőséget nyújt az esetleges mellékhatások jelentésére, így minden korábbinál gyorsabban és hatékonyabban lehet kivizsgálni azokat.

Az észt kormány és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még tavaly októberben kötött megállapodást egy digitális vakcinaigazolás kifejlesztésére annak érdekében, hogy felgyorsíthassák a COVAX folyamatát. Ennek részeként készült el a Guardtime fejlesztése.