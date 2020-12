Ennek az újításnak örülni fognak a Google Chrome használói

A Google egyszerűbbé teszi a Chrome-felhasználók számára a jelszavak, fizetési és belépési adatok használatát a különféle eszközök közt – jelentette be a keresőcég blogposztjában. Tehát lehetővé válik, hogy az androidos mobilokon használt Chrome böngészőben elmentett kártyaadatainkat akkor is használhassuk, ha később a számítógépen próbálunk bejelentkezni, ehhez pedig nem kell majd szinkronizálnunk sem a böngészőket. Mivel a folyamat a Google-fiókunkkal zajlik, ezért feltétel az abba történő bejelentkezés.

A Google-fiókba való bejelentkezés is egyszerűsödik az androidos eszközökön: ha már be vagyunk jelentkezve a készüléken egy másik Google szolgáltatásba, mondjuk a Gmailbe, akkor a böngésző megnyitásakor adott lesz rá a lehetőség, hogy egy bökéssel ott is beléptessen minket a rendszer.

A Chrome laptopokon használt asztali böngészős verziója szintén képes lesz hozzáférni a jelszavakhoz, ha a számítógépen elmentünk egy új jelszót, a böngésző megkérdez minket arról, hogy csak az eszközre vonatkozóan szeretnénk-e menteni, vagy a Google-fiókunkba is.

Az újítás fokozatosan aktiválódik világszerte a következő „hetekben, hónapokban”.