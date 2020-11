Egyre valószínűbb, hogy 2022-ben jön a hajtogatható iPhone

A szakma fantáziáját már azóta izgatja az Apple-féle hajtogatható mobil, hogy az első ilyen kialakítású készülék megjelentek a piacon. Mindenki kíváncsi arra, milyen megoldással rukkolnak elő a cupertinóiak. A jelenlegi állás szerint tehát annyit lehet tudni, hogy az Apple már dolgozik valamin, de jó eséllyel még jóval később láthatunk ebből bármit is.

A 9to5Mac arról ír kínai forrásokra hivatkozva, hogy a Foxconn és más partnerek már mintákat készítenek a hajtogatható iPhone-ból az Apple számára, így az eszköz 2022-ben akár már be is mutatkozhat. Egyáltalán nem lenne meglepő, ha a cég erre hagyományai szerint a szeptemberi hónapot választaná. A Foxconnt és a Nippon Nippont olyan tesztpéldányok előállításával bízták meg, amelyek több mint 100 ezer hajtogatást bírnak ki. Ez egybevág azzal, hogy múlt héten a The Verifier portál arról írt belsős forrásokra hivatkozva, hogy az Apple 2022-ben jelentheti be a rejtélyes eszközt, amivel az iPad minit helyettesítené.

A 7,9 hüvelykes táblagépnek ugyanis remek alternatívája lehet a hajtogatható, nagyméretű iPhone. A szivárogtatók szerint hasonló árazást kaphat, mint a Motorola Razr, vagy kicsivel kevesebbet, mint amennyi a Samsung Galaxy Z Fold 2, tehát egy olyan 750 ezer forint körüli eszközt várhatunk.

Eddigi szabadalmak alapján többek közt arra lehet számítani, hogy az értesítések egy külső kijelzőn jelennének meg, kinyitva pedig leginkább egy iPad-re hasonlíthat a rejtélyes kütyü. Egy másik dokumentumban említik, hogy az akkumulátor-cellák az eszköz különféle régióban lesznek elosztva, ezzel garantálva a flexibilisebb kialakítást.

Jon Prosser Apple-szivárogtató állítása szerint nem igazán hajtogatható modellről van szó, inkább egy olyan kétkijelzős kialakítást lehet várni, mint amilyet a Microsoft is megvalósított a Surface Duónál, tehát zsanér választana el két kijelzőt.

(Kiemelt kép: Getty Images)