„Felkészítettek rá: mivel nő vagyok, nehezebb lesz pénzt szereznem”

Jentetics Kinga a szakdolgozata kapcsán látott meg egy olyan könyvpiaci rést, amire két társával sikeres vállalkozást épített. A PublishDrive nemzetközi szinten könnyíti meg szerzők és kiadók számára a publikálási és értékesítési folyamatokat. A megoldás annyira jól működik, hogy Jentetics pár éve a Forbes 30 év alatti, médiaszektorban dolgozó, legfigyelemreméltóbb fiatalokról szóló globális listájára is felkerült. Szerinte a különféle formátumok remekül megférnek egymás mellett, és véleménye szerint a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a kiadók fontos lábává válhatnak az e-könyvek.

Arról írtam a szakdolgozatomat, hogy miként formálhat a zene egy országról kialakított képet. A kutatás során annyi izgalmas dolgot találtam, hogy úgy gondoltam, érdemes lehet az írásomat másokkal is megosztani, például e-könyv formájában. Így utánanéztem, milyen platformokon lenne lehetőségem kiadni. Az Amazon kézenfekvő választásnak tűnt, de ott nem árusítanak magyar nyelvű könyveket. Ekkor gondolkodtam el azon, miért lehet ez ennyire nehézkes, mi lenne rá a megoldás. Elkezdtem kutatni a piacot, hogyan lehetne kiaknázni a lehetőséget, és segíteni a többi embernek, akiknek szintén van érdekes mondanivalójuk”

– így szól a 33 éves vállalkozó és ügyvezető, Jentetics Kinga történetének kezdete.

Kinga egyetemi ismerőseivel, Csizmán Róberttel és Rendes Ádámmal kezdett el dolgozni a PublishDrive koncepcióján, akik társalapítói lettek a platform mögött álló cégnek. Míg Kinga marketing és business szakon tanult, társai informatikai területről jöttek, így remekül kiegészítették egymást. A cél egy olyan felület kialakítása volt, ami segít, hogy a szerzők és a kiadók minél gyorsabban és egyszerűbben adhassanak ki e-bookokat világszerte.

Ha egy szerző ír egy könyvet, a weboldalon keresztül feltöltheti a munkáját, majd kiválaszthatja, hogy melyik áruházban, mely országokban szeretné értékesíteni.

A folyamat része a minőség-ellenőrzés is. Ha technikai vagy egyéb oldalról valamilyen probléma merül fel (például tartalmilag kifogásolható az írás, például terrorizmusra buzdít), akkor a feltöltő a felületen jelzést kap arról, hogy az írás e miatt a szigorúbb irányelvekkel dolgozó könyváruházak kínálatába nem kerülhet be. A szerző nyomon követheti az értékesítési folyamatot, figyelheti az eladási számok alakulását, az olvasókról és tartalmakról kapott jelentések pedig iránymutatók lehetnek marketing szempontból.

„Nehéz volt elérni, hogy higgyenek bennünk”

A PublishDrive jelenleg több mint húsz munkatárssal dolgozik. Míg az amerikai főhadiszálláson főleg marketinggel foglalkoznak, addig itthon a fejlesztési folyamatok zajlanak. A platformot jelenleg már több mint 15 ezer ügyfél használja, akadnak köztük kiadók és egyéni szerzők is. A PublishDrive többek közt partnere olyan óriáscégeknek, mint a Google, az Amazon vagy éppen az Apple. Mondhatni, az ötlet nagyon is bejött.

Kezdetben persze nem ment minden egyszerűen, főleg, hogy Kingáék befektetők nélkül, saját tőkéből kezdtek el dolgozni a terméken. Eleinte több akcelerátor programban is részt vettek, amiken keresztül mentorok segítették őket meglátásaikkal. Egy 2015-ös észtországi akcelerátor program idején pedig egy befektető 110 ezer eurót ítélt meg a projektnek. Ebben az évben sikerült úgy elindulni, hogy nemzetközileg is látható lett a felület. Addig zárt bétában, magyar kiadókkal egyeztettek, őket a saját nehézségeikről kérdeztek. Kinga szerint az elején főleg az ügyfelek megnyerése volt nehéz.

Alapvetően nem titok, hogy ma női vállalkozóként annyira nem egyszerű tőkét szerezni, talán ma már kicsit jobb a helyzet, mint néhány éve. Volt egy beszélgetésem a Szilícium-völgyben egy női befektetővel, ami nagyon megmaradt bennem. Ő konkrétan azt mondta nekem, hogy tök jó az egész, de készüljek fel, hogy mivel nő vagyok, sokkal nehezebb lesz pénzt szereznem, és sokkal több mindent kell letennem az asztalra, mintha férfi lennék – ez egyszerűen így működik. Ezen nem sajnálkozni kell, hanem elfogadni

– mesélte Kinga, aki szerint pont azért, mert néhány helyen a nők akadályba ütköznek, sokkal erőteljesebben képesek megmutatni, hogy amit csinálnak, működőképes.

Nem elég a karizmatikus fellépés és a jó ötlet, mert vannak bizonyos sztereotípiák, amiket egyszerűen le kell győzni. Amit csak úgy lehet, ha megmutatjuk, mennyire profik vagyunk. Ez nem feltétlenül gond, hiszen akár ez tudja az embert előre vinni és hajtani. Leginkább arról szól, ki hogyan áll egy problémához. Megijedünk tőle, és nem csináljuk tovább, vagy éppen ellenkezőleg: motivál arra, hogy kihozzuk magunkból a maximumot.

A kemény munka meg is hozta a gyümölcsét. Miután az értékesítő partnerek is elkezdtek fantáziát látni a rendszerben, az Apple is megbízható partnerré nyilvánította a PublishDrive-ot egy átvilágítás után. Azóta a cég kiemelt partnernek számít, ami annyit tesz, hogy azon vállalatok közé kerültek, amelyek előnyösebb feltételekkel, egyszerűbben tudnak az Apple felületein e-könyvet publikálni. De a Google-lal és az Amazonnal is együtt dolgoznak értékesítői vonalon.

A vállalkozó több olyan momentumot is kiemel, amit jelentős szakmai elismerésként élt meg: például, amikor a Forbes három éve a médiaszektor legjobbjai közt listázta őt a 30 év alattiak közt, vagy amikor 2018-ban a könyvkiadás legnevesebb eseményének számító Digital Book World kiállítás díjátadóján olyan emberek társaságában jelölték, mint például Jeff Bezos, az Amazon alapítója.

Az alulreprezentált vezetők érvényesülése egyébként a Google-nak is szívügye, az idei Women Founders programba pedig Jentetics is bekerült a Publishdrive-val – írta meg nekünk az interjúnk után. A programot kifejezetten a fekete, illetve női startup-vezetőknek indították, akik több héten keresztül kapnak szakmai támogatást a Google szakembereitől.

Új láb a kiadók túléléséhez

Pár hónapja a PublishDrive komoly mérföldkőhöz érkezett: már 110 ezernél is több könyvet töltöttek fel a platformra, amire nyilván rásegített a koronavírus-járvány is, lévén a felszabaduló idő miatt többen gondolkodtak el azon, hogy kiadják a munkáikat. Ez új helyzetet jelent a kiadóknak is, főleg a print piacból élőknek.

Nálunk már nem csak e-könyv, hanem a print-on-demand könyveket, illetve hangoskönyveket is lehet terjeszteni, és azt látjuk, hogy ez nagyon vonzó a kiadók számára, mivel a hagyományos kiadásnál sokkal alacsonyabb bekerülési költséggel tudnak több helyre elérni. Ha a járvány miatt fennakadások vannak a logisztikában, akkor is van egy külön láb, amire tudnak támaszkodni. Akik eddig elevickéltek az e-könyvek kiadásával, kezdik látni, hogy stratégiai fontosságúvá kell tenniük, mert a bevételük 70 százaléka hirtelen eltűnt.”

A hagyományos és az e-könyv formátum mellett pedig egyre ígéretesebb a hangoskönyvek piaca is. Kinga szerint a papírkönyvnek megvan a varázsa, ami sosem fog elkopni, de a különböző formátumoknak más a célközönsége. A hangoskönyvet például az egyik feltörekvő piaci szegmensnek tartja.

Az az izgalmas ebben a műfajban, hogy több formátumban létezik ugyanaz a tartalom, ezáltal több célcsoporthoz is el tud jutni, akik fogyasztják, azok más típusú emberek.”

A PublishDrive a hangoskönyvek mellett a print piacon is terjeszkedik print-on-demand megoldással, de emellett számos fejlesztés van tervben, többek közt, hogy a szerzői márkázásban is segítsék a szerzőket, illetve bevonnának olyan hirdetési partnereket is a munkájukba, mint a Facebook.

